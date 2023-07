Feux de forêt : Rislane en proie aux flammes…

Selon les données des autorités locales, immédiatement après l’alerte, toutes les équipes au sol et dans les airs ont été mobilisées afin de maîtriser l’incendie. « Le feu n’est pas encore totalement maîtrisé », a-t-on fait savoir.

Les équipes d’intervention constituées des éléments de la protection civile, des Forces Armées Royales, des Forces Auxiliaires, de la Gendarmerie Royale, des Eaux, Forêts et Collectivités Territoriales sont toujours mobilisées sur place, ont encore précisé les autorités.

Cet incendie de grande ampleur a détruit une superficie estimée à environ 1 200 hectares, dont 60% sont principalement constitués d’essences secondaires et de formations herbacées, de chêne et de 40% de conifères, ainsi que des genévriers.

Fouad Assali, directeur de la reforestation et des risques climatiques et environnementaux à l’Agence nationale des Eaux et forêts, a indiqué qu’il y avait « 12 foyers à grande échelle, jusqu’à présent, 11 ont été maîtrisés et un se trouve toujours dans la région ouest ».

Bien que les autorités aient réussi à maîtriser à peu près 85% de l’incendie, d’autres zones restent toujours menacées en raison de la vague de chaleur actuelle et des vents violents qui soufflent sur la région et qui risquent d’attiser les derniers foyers.

Le dispositif de surveillance et d’intervention reste à son niveau de mobilisation maximum, d’autant plus que les prochains jours et semaines représentent une période à haut risque de propagation des incendies.