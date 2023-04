Feu de forêt à Chefchaouen : Lourds dégâts relevés à Bab Berred

Le feu s’est déclenché dans un massif forestier au niveau du Douar d’Afertan, qui se situe dans la subdivision territoriale de la commune Bab Berred, dans la région de Chefchaouen, occasionnant de lourdes pertes.

Les mêmes sources ont indiqué que l’incendie s’est déclaré, jeudi, dans des circonstances mystérieuses et pour des raisons inconnues, soulignant que la force du vent n’a pas facilité l’intervention des pompiers, car elle contribuait à la propagation rapide des flammes qui ont dévoré plusieurs hectares du couvert forestier dans la zone.

Des militants locaux ont fait circuler des photos et vidéo documentant le feu qui a ravagé la forêt. Des cèdres, des chênes et des plantes naturelles au niveau de la montagne Ikmsan, sont partis en fumée, alors que deux avions sont intervenus vendredi matin afin de circonscrire le feu.

Une enquête sur les causes du déclenchement de l’incendie a été ouverte, notant que l’autorité locale, le personnel de la protection civile, les agents des services des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification ont multiplié les efforts d’intervention pour maîtriser l’incendie. La participation de la population locale à l’effort n’a pas été négligée…