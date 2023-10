Evolution du dossier saharien à l’ONU : Le projet de résolution US contrecarre les « principes » d’Alger

Le texte de la diplomatie US se félicite de « l’élan créé par la première table ronde des 5 et 6 décembre 2018 et la deuxième table ronde des 21 et 22 mars 2019, ainsi que l’engagement du Maroc, du Front Polisario, de l’Algérie et de la Mauritanie dans le processus politique des Nations unies sur le Sahara occidental de manière sérieuse et respectueuse afin d’identifier les éléments de convergence ».

Comme il « encourage à la poursuite des consultations entre l’Envoyé personnel et le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie afin de tirer parti des progrès réalisés ». Le texte proposé par l’administration US réitère l’appel des Quinze « au Maroc, au Front Polisario, à l’Algérie et à la Mauritanie à coopérer pleinement entre eux, notamment en édifiant une confiance supplémentaire, et avec les Nations unies, ainsi que de renforcer leur implication dans le processus politique afin d’avancer vers un accord politique ».

Dans le document, Washington réaffirme l’engagement de l’instance exécutive de l’ONU « à aider les parties à parvenir à un accord juste, une solution politique mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, qui prévoira l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte d’arrangements compatibles avec les principes et les objectifs de la Charte des Nations unies ».

Le projet de résolution reconnait qu’une « solution politique à ce différend de longue date » nécessite « une coopération renforcée entre les Etats membres de l’Union du Maghreb Arabe » afin de garantir « la stabilité, la sécurité, la création d’emplois, la croissance et des opportunités pour tous les peuples de la région du Sahel ».

Le texte souligne aussi « le rôle important joué par la MINURSO sur le terrain et la nécessité pour elle d’assurer le réapprovisionnement sûr et régulier de ses bases d’opérations, d’effectuer des patrouilles dans toute sa zone de responsabilité et de mettre pleinement en œuvre son mandat, y compris son rôle d’appui au Personnel Envoyé spécial pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable ». Un message adressé au Polisario pour qu’il lève tous les obstacles entravant encore les casques bleus dans l’exercice de leurs fonctions dans les zones situées à l’Est du Mur des Sables érigé par les Forces armées royales (FAR)

Le projet de résolution présenté par les Etats-Unis a fait l’impasse sur la solution du « referendum », comme l’exigent l’Algérie et le Polisario. Le texte a également ignoré les résolutions du Conseil de sécurité qui insistaient sur cette voie. En revanche, le document n’a fait référence qu’aux résolutions adoptées depuis 2007 jusqu’à 2022. Or, celles-ci mettent l’accent sur la prééminence de la solution politique. L’initiative américaine n’a fait aucune mention d’un éventuel rôle de l’Union africaine dans le règlement de la question du Sahara. Un autre point en faveur du Maroc.

Les jours à venir seront cruciaux pour les parties afin de mobiliser leurs alliés au Conseil de sécurité, notamment les membres permanents, en vue d’apporter des modifications au texte proposé par l’administration US. Lors des négociations en coulisses, la position de la France sera suivie de près aussi bien à Rabat qu’à Alger.

Alger et séparatistes en concertation

En attendant, Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, s’est réuni, jeudi 19 octobre à Alger, avec Mohamed Sidati, son alter égo du Polisario. Officiellement, « la réunion était consacrée à l’examen et l’évaluation des résultats des travaux de la 4e Commission » de l’ONU, indique la diplomatie algérienne dans un communiqué.

La rencontre entre les deux parties intervient alors que les Etats-Unis ont présenté aux membres du Conseil de sécurité un projet de résolution sur la question du Sahara occidental. Un texte qui a ignoré les principales revendications des deux alliés, notamment l’organisation d’un « referendum » dans le territoire et la mise à l’écart de l’Union africaine dans le processus du règlement du dossier.

Pour rappel, Attaf et Sidati s’étaient rencontrés le 24 septembre à New York, en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies.