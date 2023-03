Etat déplorable de la Bundeswehr : Le rapport accablant d’E. Högl

« La Bundeswehr manque de tout, et elle en a encore moins depuis le 24 février 2022 », date de l’attaque russe, a déploré Eva Högl, commissaire parlementaire allemande aux Forces armées, lors de la présentation de son rapport annuel sur la Bundeswehr. « Cela concerne la formation, les exercices et aussi l’équipement en opération », a déploré la commissaire, pour qui l’armée allemande « n’est pas entièrement opérationnelle ».

« Nous n’avons pas assez de chars pour pouvoir former, pour pouvoir nous entraîner et pour avoir ensuite les moyens nécessaires lors d’un engagement, il manque des bateaux et des navires, il manque des avions », a énuméré E. Högl. Elle a rappelé que le chancelier allemand avait annoncé un investissement de 100 milliards d’euros quelques jours après l’attaque russe, mais, en 2022. Sauf que « pas un euro ni un centime de ce fonds spécial n’a encore été dépensé », a-t-elle assuré. « C’est pourquoi je demande que cet argent important pour la Bundeswehr parvienne rapidement aux troupes et que cette année, certaines choses soient acquises de manière tangible », a-t-elle encore préconisé.

E. Högl a notamment demandé que le gouvernement passe rapidement des commandes pour combler les « lacunes» en matériel, accentuées par les livraisons de chars, de véhicules blindés ou encore de munitions à l’Ukraine.

L’état des casernes reste aussi « lamentable », a-t-elle encore pointé. « Il manque des logements, des toilettes qui fonctionnent, des douches propres, des casiers, des installations sportives couvertes, des cuisines pour les troupes, des installations d’encadrement, des dépôts de munitions et des armureries, sans oublier le wifi », a-t-elle détaillé, chiffrant « l’énorme besoin d’investissement » à « 50 milliards d’euros ».

Ces investissements sont d’autant plus nécessaires, selon elle, que les effectifs ont augmenté de 12% l’an dernier, pour passer la barre des 180 000. Le taux d’abandon au cours des six premiers mois reste toutefois « trop élevé », atteignant 21% dans certains secteurs de l’armée. Olaf Scholz avait affirmé, fin septembre, vouloir que l’Allemagne dispose de la « force armée la mieux équipée d’Europe ». Mais plusieurs décennies de sous-investissements dans la défense ont rendu la tâche titanesque. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a chiffré à 10 milliards d’euros supplémentaires chaque année les besoins budgétaires de la Bundeswehr.