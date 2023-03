Les manœuvres « Freedom Shield » lancées : Tension ravivée entre Séoul et Pyongyang

« Nos militaires ont détecté deux missiles balistiques de courte portée tirés en direction de la mer de l’Est depuis la zone de Jangyon, dans la province de Hwanghae du Sud, entre 07h41 (22h41 TU) et 07h51 », a déclaré l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué, en référence à l’étendue d’eau également connue sous le nom de mer du Japon. « Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision d’autres lancements, tout en se tenant prêtes à intervenir dans le cadre d’une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis », a encore ajouté ce texte.

Dimanche, Pyongyang avait procédé au lancement de deux missiles de croisière depuis un sous-marin, à la veille du début des exercices conjoints entre Séoul et Washington baptisés « Freedom Shield », qui doivent durer au moins dix jours et se focalisent sur « l’évolution de l’environnement de sécurité » due à l’agressivité redoublée de la Corée du Nord, ont déclaré les alliés. Pyongyang a affirmé que ce lancement visait à vérifier ses « moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces », tout en critiquant les exercices entre les deux alliés.

Les manœuvres « Freedom Shield », destinées, selon les deux alliés, à lutter contre les menaces croissantes de Pyongyang, suscitent l’ire de la Corée du Nord. Elle les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire et promet régulièrement, en réponse, une action « écrasante ». L’armée sud-coréenne a indiqué que ces exercices impliqueraient « des procédures de temps de guerre pour repousser de potentielles attaques nord-coréennes et mener une campagne de stabilisation dans le Nord ».

En 2022, Pyongyang a qualifié d’« irréversible » son statut de puissance nucléaire et a conduit un nombre record d’essais balistiques en violation de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. La semaine dernière, le leader Kim Jong-un avait ordonné à son armée d’intensifier ses manœuvres militaires en vue d’une « guerre réelle ».

Washington a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement « sans faille » à défendre la Corée du Sud en utilisant « toute la gamme de ses capacités militaires, y compris nucléaires ». Pour sa part, la Corée du Sud souhaite apaiser une opinion qui semble s’inquiéter de l’engagement des États-Unis en faveur de la dissuasion dite « élargie », qui veut que les moyens militaires de Washington, y compris les armes nucléaires, servent à prévenir les attaques contre ses alliés.

Ainsi, Washington et Séoul ont procédé la semaine dernière à des exercices aériens conjoints avec un bombardier lourd américain B-52 Stratofortress à capacité nucléaire. Les analystes ont précédemment déclaré que la Corée du Nord utiliserait probablement ces manœuvres comme prétexte pour procéder à de nouveaux tirs de missiles, voire à un essai nucléaire. « Il faut s’attendre à d’autres tirs de missiles, avec des variations de style et de portée, voire à un essai nucléaire. D’autres actes d’intimidation de la part de la Corée du Nord ne devraient pas nous surprendre », a estimé Chun In-bum, un général de l’armée sud-coréenne à la retraite.