Emprunt international : Le Maroc effectue sa première sortie sur le marché financier depuis la Covid

Le Maroc s’endette davantage. L’emprunt obligataire en fait foi : 2,5 milliards de dollars de plus. La première tranche d’une maturité de 5 ans a été émise à un spread de 195 pb et un prix de 98,855%, offrant ainsi un taux de rendement de 6,22% et servant un coupon de 5,95%, tandis que la 2ème tranche d’une maturité de 10 ans et demi a été émise à un spread de 260 pb et un prix de 99,236%, soit un taux de rendement de 6,602% et un coupon de 6,50%.

Cette sortie à l’international fait suite à un Roadshow auprès de la communauté des investisseurs internationaux mené par N. Fettah Alaoui, accompagnée par des responsables de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE). “Cette émission témoigne de la confiance des investisseurs quant à la résilience de l’économie marocaine dans un contexte de crise, ainsi que de la solidité des fondamentaux macro-économique du Royaume et de la rigueur de ses finances publiques”, a souligné N. Fettah Alaoui dans une déclaration à cette occasion.

Le Roadshow, le premier depuis trois ans, a été l’occasion de partager avec les investisseurs les grandes réalisations et le dynamisme de l’économie, le Royaume étant en position de leadership au niveau du continent africain, a-t-elle précisé. “Cette sortie à l’international dans un contexte de volatilité et de difficulté des marchés financiers est la preuve de la qualité de notre économie et de notre crédit”, a observé la ministre tout en notant que la réponse forte qu’ont apporté des investisseurs de grande qualité est un “vrai témoignage de la confiance dont jouit le Maroc”.

Cette émission, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des sources de financement du Trésor et dont le montant est encadré par les dispositions la loi de finances 2023, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux. Le livre d’ordres a dépassé les 11 milliards de dollars avec une large diversification en termes de répartition géographique que de profil des investisseurs. Lors de ce Roadshow, qui a mené la délégation marocaine à Boston, New-York et Londres, ont été mises en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume, la résilience de son économie face à des chocs successifs d’ampleurs inédites ainsi que la portée des réformes menées, particulièrement en matière de consolidation de l’Etat Social, d’intégration à l’économie mondiale et d’engagement en faveur du développement durable. Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde.