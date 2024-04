Le Maroc et la FAO s’allient : Le projet « Un avenir résilient à l’eau » lancé

Doté d’un budget d’environ 31,5 millions de dollars (M$), ce projet, dont le document été signé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun, s’étalera sur la période de juin 2024 à septembre 2028. Les résultats attendus sont le renforcement de la gouvernance, l’amélioration de la résilience des systèmes alimentaires et des services de l’eau au changement climatique et le partage et diffusion des connaissances et des expériences pour une meilleure sécurité alimentaire et hydrique.

Ce projet fait suite aux résultats positifs d’un premier projet intitulé « Efficience, Productivité et durabilité de l’eau dans la région NENA » (Near East and North Africa – Proche Orient et Afrique du Nord), réalisé entre 2016 et 2022 avec le concours financier de l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (Swedish Internantional Development Cooperation Agency) pour un montant de 14 M$ au bénéfice de 8 pays, dont le Maroc.