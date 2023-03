Elections au Nigeria : L’opposition appelle à annuler le scrutin

Le décompte des voix avait repris mardi avec 5h de retard et il vient de s’arrêter mardi soir à Abuja pour une pause jusqu’à 21h (20h TU). Le PDP a pris la tête avec 11 États. Mais l’APC, la majorité présidentielle sortante, est juste derrière, avec 10 États. Tandis que le Parti travailliste est à quelque distance avec 7 États, comme l’indique l’Inec qui livre les résultats État par État. Un décompte qui ne plait pas à tout le monde. Ainsi, mardi en début d’après-midi, PDP et Parti travailliste et Congrès démocratique africain ont réclamé l’annulation pure et simple des élections et l’organisation de nouvelles consultations à cause du non-respect par la Commission électorale de l’enregistrement des résultats de chaque bureau de vote directement sur son portail.

C’est à 16h heures locales que le président de l’Inec, Mahmood Yakubu, a relancé le processus de collecte des résultats. Deux représentants de deux partis ont alors pris la parole au préalable pour saluer la reprise du processus de validation de l’élection présidentielle. Ils ont insisté sur la nécessité de préserver la démocratie, même si ces deux agents politiques ont reconnu que, eux aussi, n’étaient pas satisfaits par les lacunes techniques dans l’enregistrement des résultats. Le président de l’Inec n’a fait aucun commentaire sur l’appel à l’annulation et la réorganisation d’un nouveau. Les résultats de14 États seulement étaient connus. Avant la pause de mardi soir, le PDP avait repris légèrement la tête, 6 nouveaux États venant s’ajouter aux 5 déjà obtenus la veille. Le parti travailliste de Peter Obi s’impose dans 4 États s’ajoutant au 3 gagnés lundi. L’APC emporte seulement cet après-midi 3 nouveaux États pour un total de 9 États. Et le NNPP de Rabiu Kwankwoso emporte l’État de Kano, qui habituellement sert à faire basculer la balance.

Avec la petite avance du PDP, les cartes étaient rebattues. Et reste à savoir maintenant si le PDP va maintenir son appel à annuler l’élection alors que son candidat Atiku Abubakar est en tête, pour l’instant, de l’élection présidentielle nigériane.

Bola Tinubu l’a emporté en majorité dans le Sud-Ouest du pays, avec les États de Kwara, Ekiti, Ondo, Ogun et Oyo. Mais il a perdu dans l’État de Lagos où il a été gouverneur de 1999 à 2007. Perte compensée par la victoire dans l’État de Jigawa, dans le Nord du Nigeria

De son côté, Atiku Abubakar, candidat du principal parti d’opposition, est arrivé en tête dans le Nord-Est du Nigeria, dans les États de Yobe, de Gombe et d’Adamawa. Ce dernier étant son fief électoral. Il a créé la surprise en s’imposant dans l’État de Katsina, le bastion du président sortant Muhammadu Buhari. Et Atiku Abubakar a également défait Bola Tinubu dans son État d’origine, Osun, au cœur du pays Yoruba.

Enfin, Peter Obi, troisième homme fort de cette présidentielle nigériane, a confirmé son ancrage dans l’Est en s’imposant à Enugu. Il a gagné dans un État voisin d’Abuja au centre du Nigeria, l’État de Nasarawa. Et Peter Obi a créé la sensation en terminant en tête à Lagos, fief de Bola Tinubu. Avec cette victoire de prestige dans la capitale économique du Nigeria, Peter Obi confirme que sa candidature est assez sérieuse pour le mettre au niveau de ses deux principaux concurrents, Bola Tinubu et Atiku Abubakar.

Pour rappel, pour gagner cette présidentielle au premier tour, il faut la majorité des voix au niveau national et au moins 25 % des votes dans deux tiers des 36 États, et dans la capitale Abuja. Malgré ces résultats, les deux principaux partis d’opposition, le PDP d’Atiku Abubakar et le Labour Party de Peter Obi, ont d’ores et déjà demandé l’annulation du scrutin et l’organisation de nouvelles élections (présidentielle, législatives et sénatoriales), au cours d’une conférence de presse.

« Ce n’est pas une déclaration plaisante, a affirmé en guise d’introduction, Iyorchia Ayu, le président du PDP. Le président du Labour Party, Julius Abure, a aussi dénoncé au nom des partis d’opposition une falsification des résultats en train d’être annoncées ? Trop d’irrégularités, absence de transparence et la non mise à disposition en temps réel des chiffres sur le portail internet promis par la Commission : tout cela doit conduire à l’annulation du scrutin et à de nouvelles élections, selon lui.

Affirmant qu’ils vont aussi saisir les juridictions et qu’ils appellent au calme, les opposants nigérians demandent la démission et le remplacement du président de la Commission électorale. Ils demandent aussi au président sortant Muhamadu Buhari de s’exprimer.