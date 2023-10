Effets du séisme : Un nouveau HMCC déployé à Ighrem

Mobilisant des équipes constituées de 19 médecins, 37 infirmiers et 32 assistants, cet hôpital multidisciplinaire vient s’ajouter à une structure hospitalière supplémentaire installée au niveau de la commune rurale de Mejjat (province de Chichaoua).

Opérationnel depuis dimanche dernier, le HMCC d’Ighrem s’inscrit dans le cadre de la mobilisation générale consécutive au séisme du 08 septembre dernier, dans l’objectif de prodiguer les soins nécessaires aux sinistrés et leur prêter assistance. Cette structure de santé qui accueille quotidiennement quelque 500 bénéficiaires, dispose de plusieurs spécialités dont la réanimation, l’anesthésie, l’orthopédie, l’urologie, la chirurgie ORL, la chirurgie oculaire, la gynécologie, la médecine interne, la dermatologie et la psychiatrie. Outre la distribution gratuite des médicaments, cet hôpital supplémentaire dispose aussi de six ambulances équipées pour transférer les cas difficiles vers l’hôpital provincial Mokhtar Soussi de Taroudant.

Les HMCC déployés ont été ainsi portés à quatre et contribueront à renforcer l’aide et l’assistance médicale au profit de la population sinistrée, notamment avec l’approche de la période hivernale. Opérationnels dès les premières heures après le séisme, les deux premiers HMCC pluridisciplinaires ont été déployés dans les régions d’Asni/Marrakech et Tafingoult/Taroudant.