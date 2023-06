Education par le sport : Essaouira et Tibu Africa jouent le développement local

Ce jeudi 22 juin 2023 à Essaouira, André Azoulay, Conseiller du Roi, le Gouverneur la Province d’Essaouira et Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président de l’ONG Tibu Africa ont participé au lancement d’un programme d’éducation par le Basketball organisé à l’honneur de l’Ambassadeur Dwight L. Bush, l’Ex-Ambassadeur des États-Unis au Maroc. A cette occasion, M.A. Zariat, a annoncé des programmes à fort impact social en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports autour qui ciblent d’un côté l’inclusion socioéconomique des jeunes en situation de NEET par le sport à travers un programme annuel de formation de 1200 heures qui va permettre à plusieurs jeunes passionnés par le sport de développer leurs compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales. Il s’agit de préparer et d’accompagner ces bénéficiaires vers une insertion professionnelle et sociale dans les industries du sport qui ouvre plusieurs perspectives et élargit le champ d’intervention vers l’emploi des bénéficiaires sans qualification, en les dotant des outils et compétences nécessaires. Avec cette initiative, plusieurs jeunes bénéficieront de programmes à fort impact à Essaouira autour de thématiques clés pour réussir sur le plan personnel et professionnel tout en travaillant sur un impact durable pour leurs communautés à travers l’entrepreneuriat social et sportif. Le projet d’insertion professionnelle par le sport est un véritable projet de société qui implique plusieurs acteurs de la société civile, des institutions étatiques et du secteur privé autour d’une initiative apportant des bénéfices sociaux et économiques aux jeunes. Et d’un autre côté, l’impulsion du capital humain des générations montantes à travers le sport en milieu rural à travers le programme Génération Sportive qui permet aux élèves des écoles publiques primaires d’adopter un mode de vie sain et actif en suivant des séances régulières d’éducation et de santé par le sport animées par des animateurs sport-santé formés et qualifiés par l’ONG. Ce projet va encourager au minimum 5.000 enfants à adopter un mode de vie sain et actif à travers l’adoption de bonnes habitudes de vie liées à une pratique régulière du sport, à renforcer leurs compétences personnelles à travers les ateliers et les expériences axés sur le leadership et les STEMs et à contribuer à leur développement personnel à travers le sport. Il est à noter également que ce projet va permettre de créer 10 emplois directs pour les jeunes éducateurs à Essaouira. Les familles des bénéficiaires sont aussi concernées par ce programme à travers des ateliers d’éducation positive.