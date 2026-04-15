Dossier saharien : Le Sinn Féin presse l’Exécutif à reconnaitre la RASD

Helen McEntee, ministre de la Défense, des Affaires étrangères et du Commerce, a réaffirmé dans sa réponse que « la position de l’Irlande sur le Sahara occidental a toujours été, et reste, guidée par l’objectif de parvenir à une solution politique juste et durable qui assure l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ». Elle a rappelé que « l’engagement de l’Irlande sur cette question continuera de s’appuyer sur le rôle et les analyses de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Toute issue devra respecter les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, notamment le droit fondamental des peuples à l’autodétermination ».

La ministre a précisé que « c’est dans cet esprit que l’Irlande continuera de soutenir les efforts de l’ONU pour trouver une solution à ce différend de longue date », sans mentionner les initiatives américaines visant à relancer les discussions entre les différentes parties. Elle a également indiqué que « les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, ainsi que le réseau diplomatique, restent en contact avec les parties concernées par le différend ».

Brahim Ghali avait mené, les 14 et 15 février 2024, une délégation du Polisario en Irlande. À l’exception d’une rencontre avec l’ancien président de la république, Michael D. Higgins, dont le rôle est principalement protocolaire, le chef du Polisario n’avait alors pu s’entretenir avec aucun membre du gouvernement irlandais. Depuis le 23 janvier 2025, l’Irlande est dirigée par une coalition sous la direction du Premier ministre Micheál Martin, du parti Fianna Fáil (centre-droit). Le Sinn Féin est, lui, dans l’opposition.