Soutien à la marocanité du Sahara : Gabon et Sao Tomé-et-Principe persistent et signent

En visite d’amitié et de travail au Maroc, la ministre gabonaise des Affaires étrangères et de la coopération, chargée de l’intégration et de la diaspora du Gabon a soutenu que cette option était « la seule et unique solution crédible et réaliste au différend régional autour du Sahara », fait savoir la diplomatie marocaine. Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de l’entretien avec N.Bourita, M-E. Tassyla-Ye-Doumbeneny a aussi salué l’adoption historique, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797, « qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara ». Elle a aussi affirmé que l’ouverture par le Gabon d’un consulat général à Laâyoune, en janvier 2020, apportait « une preuve tangible de la solidité du partenariat stratégique liant au plus haut niveau les deux pays frères ». Cette initiative s’inscrit ainsi « dans le sillage de la dynamique de la reconnaissance internationale de l’intégrité territoriale » du Maroc.

Pour sa part, la république de Sao Tomé-et-Principe a réitéré, le même jour, sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara et d’appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique solution à ce différend régional.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens à Rabat avec N. Bourita, la ministre d’État des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé-et-Principe, a réitéré la position ferme et constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a réaffirmé le plein soutien de Sao Tomé-et-Principe au plan d’autonomie présenté par le Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional. Elle a également salué l’adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à cette question.

La cheffe de la diplomatie santoméenne s’est également félicitée des avancées significatives réalisées par le Maroc dans le développement socio-économique des provinces du sud à travers le Nouveau modèle de développement, qui favorise la stabilité, la sécurité et l’intégration régionale. La position de Sao Tomé-et-Principe, telle que réaffirmée par Amado Vaz, s’inscrit dans le cadre du consensus international croissant grâce de la dynamique internationale impulsée par le roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du royaume sur son Sahara.