Home MarocDiplomatieDiplomatie culturelleAlliance française à LaayouneC. Lecourtier à Laayoune : Inauguration de la nouvelle annexe de l’Ecole Paul Pascon
Alliance française à LaayouneDiplomatieDiplomatie culturelleMaroc

C. Lecourtier à Laayoune : Inauguration de la nouvelle annexe de l’Ecole Paul Pascon

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
C. Lecourtier à Laayoune : Inauguration de la nouvelle annexe de l’Ecole Paul Pascon

Depuis son ouverture en 2012, cette école française, unique dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, se dotera d’un nouveau bâtiment permettant d’accroître considérablement la capacité d’accueil, pouvant désormais accueillir jusqu’à 600 élèves, de la maternelle au lycée.

L’ambassade de France a souligné que cette visite réaffirme l’engagement de la France envers l’éducation et la jeunesse marocaine. Elle a ajouté que l’ouverture de ce nouveau bâtiment symbolise la solidité de la coopération franco-marocaine au service de l’éducation et du savoir.

Christophe Lecourtier rencontrera par ailleurs le gouverneur, le président du conseil municipal et le conseiller régional. Selon la même source, il réitérera le soutien continu de la France pour renforcer le développement économique et social des régions du sud du Maroc, profitant directement à leurs habitants, notamment à travers les actions de l’Agence Française de Développement.

La France a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara en juillet 2024, considérant la proposition d’autonomie marocaine comme l’unique base pour résoudre le conflit, marquant ainsi un tournant stratégique majeur dans la position de Paris sur ce dossier.

You may also like

Réforme du système sanitaire : Une réunion d’évaluation à Rabat

Dossier saharien : Le Sinn Féin presse l’Exécutif à reconnaitre la RASD

Soutien à la marocanité du Sahara : Gabon et Sao Tomé-et-Principe persistent et signent

Champ religieux : El Yazisd Er-Radi nommé à la tête du Conseil supérieur des...

Retour à l’heure légale : L. Benali n’y voit pas d’objection

Finale de la CAN 2025 : Les supporters sénégalais condamnés en appel

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.