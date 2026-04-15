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Champ religieux : El Yazisd Er-Radi nommé à la tête du Conseil supérieur des Oulémas

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Champ religieux : El Yazisd Er-Radi nommé à la tête du Conseil supérieur des Oulémas

Le roi Mohammed VI, commandeur des croyants, a reçu, mardi 14 avril 2026 au Palais royal de Rabat, Mohamed Yssef, ancien secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas. Le souverain l’a décoré du Wissam Al Arch (Grand Officier), en reconnaissance à ses services qu’il a rendus à sa religion, sa patrie et son roi, dans le cadre de ses missions et responsabilités.

Selon un communiqué du Cabinet royal, le roi a ensuite reçu El Yazid Er-Radi, qu’il a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas.

A cette occasion, le souverain a donné ses orientations pour que l’institution accomplisse ses missions de promotion de la religion musulmane, « imprégnée des valeurs du juste-milieu et de la modération, et la préservation des constantes religieuses » du Maroc, indique la même source.

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