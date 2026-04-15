Retour à l’heure légale : L. Benali n’y voit pas d’objection

La ministre a indiqué que son département, en coordination avec le ministère de la Transition numérique et la réforme de l’administration publique, s’est engagé dans une réévaluation de l’étude gouvernementale relative au GMT+1. « Les données préliminaires » montrent qu’en hiver, l’heure GMT+1 ne produit pas les mêmes effets qu’en été. « Il n’y a pas de baisse significative constatée dans la demande d’énergie électrique ; au contraire, elle a augmenté, comme ce fut le cas en 2026, par exemple », a-t-elle précisé.

Pour rappel, le groupe parlementaire du Parti authenticité et modernité (PAM), membre de la majorité gouvernementale au sein de laquelle officie appartient L. Benali, a exhorté en octobre dernier l’exécutif à reconsidérer la décision prise en 2018 sur le changement d’heure. Dans une lettre adressée à la présidence de la Chambre des représentants, le PAM affirmait que le maintien de l’heure supplémentaire avait des conséquences négatives sur la santé publique et la qualité de vie des citoyens, notamment des élèves, des étudiants et des salariés.

Au lundi 13 avril 2026, la Campagne nationale pour le retour à l’heure légale, lancée le 27 mars, a recueilli plus de 344 000 signatures. L’heure GMT+1 a été décrétée sous le gouvernement présidé par Saad-Eddine El Othmani, du PJD.