Réforme du système sanitaire : Une réunion d’évaluation à Rabat

Aziz Akhannouch s’est félicité de l’avancement du programme de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires, notamment après l’achèvement de la mise à niveau de 1 400 centres de santé et le lancement de la deuxième phase du programme. Il a souligné les efforts gouvernementaux en vue de consolider les fondements d’un système de santé efficient et équitable, plaçant le citoyen au cœur des priorités.

La Commission a, à cette occasion, examiné l’état d’avancement des projets structurants, notamment le déploiement des groupements sanitaires territoriaux, qui enregistre une dynamique positive dans la première région pilote de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, note le communiqué.

S’agissant des infrastructures sanitaires, la Commission a pris acte de l’état d’avancement des projets hospitaliers, en insistant sur la nécessité d’accélérer la réalisation des grands projets structurants. L’année 2026 devrait ainsi être marquée par l’achèvement de 15 projets hospitaliers à travers les différentes régions du Maroc, permettant de renforcer l’offre de soins d’environ 3 000 lits supplémentaires, dans le cadre de la consolidation de l’équité territoriale.

Par ailleurs, le programme de réalisation de six Centres hospitaliers universitaires (CHU), mobilisant un investissement global de plus de 20,6 milliards de dirhams pour une capacité de près de 3 807 lits, se poursuit. Le CHU Mohammed VI d’Agadir constitue, à cet égard, un modèle avancé d’établissement hospitalier de nouvelle génération, doté d’équipements de pointe.

Au niveau des soins de santé primaires, la Commission a relevé l’avancement du programme de réhabilitation de 1 600 nouveaux centres de santé, pour une enveloppe globale avoisinant 6 milliards de dirhams. La première phase prévoit la programmation de 500 centres au titre de l’année 2026, contribuant ainsi au renforcement des services de proximité et à la consolidation de l’équité territoriale, notamment dans les zones rurales et enclavées.

En matière de transformation numérique, des progrès significatifs ont été enregistrés dans plusieurs projets structurants. Le taux de complétude des données relatives au projet de carte sanitaire a atteint environ 95%, tandis qu’une plateforme numérique nationale intégrée, regroupant les données des secteurs public et privé, a été finalisée.

La Commission a également examiné l’état d’avancement du projet du dossier médical partagé et de la feuille de soins électronique, en soulignant l’achèvement des développements techniques et la préparation au déploiement progressif à partir de 2026.

Par ailleurs, des avancées ont été constatées dans le développement du dispositif d’assistance médicale urgente (SAMU), à partir du modèle régional mis en place dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Ce modèle a vocation à être progressivement étendu à l’ensemble des groupements sanitaires territoriaux.

Dans le même cadre, la plateforme numérique Chikaya Santé a été renforcée à travers la mise en place d’un système national intégré de gestion des réclamations des usagers, appuyé par un centre national d’écoute et des outils digitaux avancés permettant un suivi efficace des doléances. En parallèle, des progrès ont été réalisés dans la digitalisation de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, notamment à travers le lancement des premières composantes du guichet numérique unifié, en vue de renforcer la transparence et d’améliorer la gestion des procédures liées aux produits de santé.