DISWAY : Le RNPG chute à fin 2023

Pour sa part, le résultat d’exploitation ressort en progression de +3,1% à 126 MDH, laissant apparaître une MOP de 6,7% (vs. 6,3% à fin 2022). Cette amélioration serait due à la bonne maîtrise des charges d’exploitation et au bond enregistré des autres produits d’exploitation qui s’établissent à 40 MDH (vs. 20 MDH en 2022) sous l’effet des reprises d’exploitation des créances clients irrécouvrables.

Partant, le RNPG de l’opérateur accuse une baisse de -22,6% à 66 MDH sous l’effet conjugué du résultat financier déficitaire de -2,3 MDH (vs. 4,5 MDH en 2022) et du résultat non courant qui creuse son déficit en passant de -7,1 MDH à -31,3 MDH sous l’impact du coût du contrôle fiscal et de l’apurement des créances irrécouvrables. Ainsi, la marge nette perd -0,8 pt à 3,5%. Au volet bilanciel, DISWAY affiche un fonds de roulement qui perd -7,7% à 392,4 MDH, un BFR en recul de -16,4% à 568,4 MDH et une dette nette de 259,7 MDH contre 353,6 MDH un an plus tôt. Enfin, le Directoire devrait proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un DPA de 35 DH (idem qu’en 2022), soit un D/Y de 5,4% sur la base d’un cours de 650 DH observé en date du 29/12/2023.