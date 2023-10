Diplomatie : Les ambassadeurs US et français reçus par le Souverain

L’absence des deux diplomates, lundi lors de l’audience accordée par le souverain à des ambassadeurs étrangers, avait suscité des interrogations.

Pour rappel, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, avait reçu le 30 décembre 2022 à Rabat, C. Lecourtier, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France au Maroc. Auparavant, P. Talwar, ambassadeur US, avait remis, le 21 novembre 2022, au chef de la diplomatie marocaine des copies figurées de ses lettres de créance.

Parmi les ambassadeurs que le souverain a reçus mercredi figurent ceux de la Mauritanie, d’Ukraine et de la république du Soudan du sud.