Déluge de bombes sur Gaza : Israël mène une guerre sans limites

Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère, a déclaré lors d’une conférence de presse que le nombre de victimes palestiniennes à Gaza « s’élève à 4 137 morts, dont 1 524 enfants, 1 000 femmes et 120 personnes âgées ». Il a ajouté que le nombre de personnes blessées a atteint « environ 13 000 », notant qu’il y avait « plus de 1 000 personnes portées disparues sous les décombres des maisons et des installations détruites, pour la plupart des enfants ».

Le porte-parole du ministère a également rapporté que « 16 chrétiens palestiniens ont été tués lors d’une attaque israélienne directe contre l’église orthodoxe grecque de la ville de Gaza ». Dans ce contexte, il a affirmé que 7 hôpitaux de la Bande de Gaza sont désormais hors service à cause de l’agression israélienne.

Depuis environ deux semaines, Israël continue de lancer des raids intensifs sur Gaza, faisant des milliers de morts et de blessés civils et coupant les approvisionnements de la bande en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments, ce qui a déclenché des avertissements régionaux et internationaux concernant une double catastrophe humanitaire, parallèlement à d’intenses raids israéliens et à des arrestations dans les villes et villages de Cisjordanie occupée.

En réponse aux « attaques israéliennes quotidiennes contre le peuple palestinien et ses lieux saints », le Hamas et d’autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » le 7 octobre, au début de laquelle ils ont pris d’assaut les colonies israéliennes et les sites militaires entourant la bande.

Soutien US sans faille

Le président américain a appelé vendredi à l’aube le Congrès US à approuver un financement en urgence de l’aide destinée à soutenir Israël et l’Ukraine. C’est ce qui ressort de son allocution télévisée depuis le bureau Ovale de la Maison Blanche, lors de laquelle il a exposé la position de Washington concernant les situations actuelles en Israël et en Ukraine, faisant valoir la capacité des Ukrainiens à « reprendre » les territoires conquis par la Russie durant la guerre qui a éclaté en février 2022.

Joe Biden a déclaré qu’il va demander dès vendredi au Congrès de « financer en urgence l’aide destinée à soutenir nos partenaires essentiels, notamment Israël et l’Ukraine ». « Soutenir Israël et l’Ukraine renforcera la sécurité des États-Unis pour les générations futures », a expliqué le locataire de la Maison Blanche, ajoutant que son administration va s’assurer que le système de défense « Dôme de fer » continuera de fonctionner pour protéger Israël. Il a fait observer que le succès et la supériorité militaire d’Israël sont deux « questions vitales » pour la sécurité nationale des États-Unis. Et d’appeler à surmonter toutes les divergences (politiques) internes, en allusion à la crise qui secoue le Congrès américain depuis la destitution du « speaker » début octobre, « afin de dissuader le mouvement Hamas de toute victoire ».

« Nous avons des différends internes, mais nous devons les surmonter. Nous ne pouvons pas permettre aux terroristes d’atteindre leurs objectifs », a insisté J. Biden.

Des médias ont rapporté que J. Biden avait l’intention de demander au Congrès 14 milliards de dollars d’aide militaire pour Israël. Le président américain a qualifié dans son allocution le Hamas de « terroriste » affirmant que le mouvement de résistance islamique palestinien et le président russe Vladimir Poutine « ont en commun la volonté d’anéantir complètement des démocraties voisines ». Il a estimé que ce que subit Israël depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre est « similaire à la brutalité de Poutine à l’endroit des Ukrainiens ».

Et le locataire de la Maison Blanche de rappeler que « plus de 1 300 personnes ont été tuées en Israël, dont au moins 32 citoyens américains » depuis le 7 octobre. « Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, mais utilise plutôt les Palestiniens comme boucliers humains », a-t-il souligné.

Le président américain a également appelé Israël à respecter les lois de la guerre, ajoutant : « Je ne veux pas que le gouvernement israélien soit aveuglé par la colère, et ma priorité absolue est la libération des otages détenus par le Hamas ».

Sur un autre plan, Biden a indiqué que son administration déployait des efforts pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens. « Les Etats-Unis sont attachés à la réalisation du droit des Palestiniens à l’autodétermination », a affirmé Biden, assurant que Washington ne peut abandonner la solution à deux États et ce, pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens.

Le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi l’arrivée de 45 avions cargo transportant environ 1 000 tonnes d’armes vers le pays depuis le début de la guerre contre Gaza il y a deux semaines, sans préciser la provenance des expéditions. « Le ministère israélien de la Défense et l’armée israélienne annoncent l’arrivée réussie d’un avion-cargo supplémentaire à l’aéroport de Ramon près d’Eilat (sud) plus tôt vendredi matin », précise un communiqué de Tsahal. « L’envoi consistait en un ensemble complet de fournitures militaires, notamment des ambulances militaires, du matériel médical destiné à l’armée israélienne et diverses autres ressources destinées à renforcer les capacités de préparation », précise la même source.

Le ministère israélien de la Défense n’a pas précisé la provenance de cette cargaison. Jeudi, Israël a annoncé l’arrivée d’un deuxième lot d’armes en provenance des États-Unis d’Amérique. Le ministère de la Défense a déclaré vendredi : « Cet avion est le quarante-cinquième avion à atterrir en Israël dans le cadre d’une initiative hautement coordonnée menée par le ministère israélien de la Défense et l’armée israélienne. »

« Près de 1 000 tonnes d’armes ont été introduites en Israël jusqu’à présent, dont la plupart comprennent une variété d’armes conçues pour soutenir les plans offensifs de Tsahal », précise, enfin, la même source.