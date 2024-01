Consultations en ligne : Lancement de la plateforme marocaine multi-domaines SWL.ma

Ce projet novateur, appuyé par un fonds d’investissement international, s’étend à des domaines variés tels que la santé, le droit, la finance, le fitness, le sport, le coaching et l’éducation et promet de révolutionner la manière dont les Marocains et les clients recherchent et reçoivent des conseils professionnels, indique un communiqué de la startup marocaine SWL.ma.

Pour le président directeur général de SWL, Zidane Rtimi Alaoui, “la vision de SWL.ma est d’améliorer la qualité de vie des clients en facilitant l’accès à l’expertise professionnelle à tout moment et en tout lieu”. “La plateforme s’engage à être un acteur clé dans le secteur des consultations en ligne, contribuant à des changements positifs dans la vie quotidienne des individus”, a indiqué Z. Rtimi Alaoui.

Construite sur les principes de simplicité et d’efficacité, SWL.ma offre une plateforme unique de mise en relation entre les consultants et les clients en quête d’expertise. Les professionnels de secteurs divers tels que la médecine, le droit, la finance et l’éducation peuvent désormais générer un revenu complémentaire en proposant leurs services sur cette plateforme dynamique.

La gestion simplifiée des rendez-vous et des consultations, sans négociation tarifaire, ouvre de nouvelles perspectives pour les consultants, élargissant ainsi leur portée au-delà des frontières géographiques.

Pour les utilisateurs, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, SWL.ma propose une expérience utilisateur enrichissante en fournissant un accès à une diversité d’experts. La souplesse des horaires et l’assurance de la confidentialité des échanges font de SWL.ma une solution pratique et sécurisée pour ceux qui recherchent des conseils fiables. Tout individu cherchant une consultation dans un domaine spécifique peut aisément réserver une séance personnalisée en ligne avec le consultant de son choix, spécialisé dans le domaine qui l’intéresse.

Il est à souligner que SWL recense plus de 2.000 experts dont les compétences ont été minutieusement vérifiées, avec une validation rigoureuse de leurs diplômes, certifications et qualifications afin de garantir l’authenticité et la fiabilité de leurs expertises.

Approuvée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), la plateforme assure une sécurité maximale lors des vidéo-consultations en adoptant les normes les plus strictes et les plus récentes en matière de confidentialité et de sécurité. Cette nouvelle plateforme numérique, conçue pour simplifier les consultations dans divers domaines, est accessible à tous via le lien https://swl.ma/, elle permet une interaction complète grâce à des consultations en ligne et met en relation des clients avec des experts qualifiés dans de multiples spécialités.

SWL.MA est une startup marocaine innovante de consultation en ligne qui connecte les consultants aux clients. Facilitant l’accès à une expertise diversifiée, elle permet aux professionnels de digitaliser leur processus de consultation, augmenter leur visibilité, et générer des revenus supplémentaires. Les clients profitent d’une réservation facile et d’une consultation personnalisée sans se déplacer.