Classement du passeport marocain : Les Marocains peuvent visiter 71 pays sans visa

Sur le continent africain, le passeport marocain occupe la huitième place, se hissant ainsi au sommet du Maghreb. La Tunisie le suit de près, également à la huitième position mondiale, tandis que l’Algérie se positionne au 20e rang continental et au 87e rang mondial. Quant à la Mauritanie, elle se classe à la 84e place mondiale et quatrième dans la région du Maghreb, avec la Libye suivant au 101e rang mondial et cinquième dans le Maghreb.

Dans le monde arabe, le passeport émirati trône en tête du classement, occupant la 11e position mondiale avec 184 pays accessibles sans visa. Le passeport qatari le suit de près à la 54e place mondiale avec 107 pays, suivi par le passeport koweïtien à la 56e position avec 102 pays. Les passeports bahreïni et saoudien se positionnent à la 61e place avec 90 pays accessibles, tandis que les passeports omanais et saoudien partagent la 62e position avec 89 pays.

Henley & Partners, spécialiste de la consultation en citoyenneté et résidence mondiale, révèle que les passeports français, allemand, italien, japonais, singapourien et espagnol dominent le classement mondial. Leurs détenteurs bénéficient de l’accès à 194 pays sans visa.

L’Indice Henley, élaboré par la société de conseil en migration basée à Londres, se fonde sur les données officielles de l’Association Internationale du Transport Aérien pour classer tous les passeports en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa.