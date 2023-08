Campagne “Plages Propres 2023” : L’ONEE se mobilise au profit des personnes à besoins spécifiques

Cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre du programme “Plages propres”, piloté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a pour objectif la sensibilisation des personnes à besoins spécifiques aux problématiques environnementales, en particulier la lutte contre la pollution plastique des mers et des océans, indique un communiqué de l’Office. A cette occasion, un programme de sensibilisation riche et varié d’activités socio-éducatives, sportives, culturelles et artistiques a été mis en place au profit des estivants à besoins spécifiques au village pédagogique de l’ONEE, poursuit la même source, notant que ce programme comprend des ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement, des activités de recyclage des déchets, des concours de dessins, des compétitions sportives avec remise de trophées…etc.

Par ailleurs, depuis le lancement de la campagne “Plages Propres” de cette année, l’Office a mis en place au niveau de la plage de Bouznika des aménagements dédiés aux estivants à besoins spécifiques, composés notamment, de passages en bois d’accès à la plage, des blocs sanitaires spécifiques, des espaces de détente aménagés, et des fauteuils de plage destinés à la baignade des personnes à mobilité réduite (Tiralos). Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu de l’institution, en tant qu’entreprise citoyenne, contribuant à l’inclusion sociale des personnes à besoins spécifiques et la sensibilisation des citoyens à l’utilisation rationnelle des ressources en eau et à la préservation de l’environnement.