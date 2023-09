Botola Pro D1 : Le RCA vient à bout des Touarga

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Youssri Bouzouq à la 85e minute du match. Grâce à cette victoire, le Raja prend provisoirement la deuxième place avec huit points, alors que l’Union Touarga, avec 6 unités, stagne à la quatrième position. L’autre match qui opposait la Renaissance Berkane au Wydad Casablanca au Stade municipal de Berkane s’est soldé par un nul.

La veille samedi, l’Ittihad Tanger a pris le dessus sur le Youssoufia Berrechid (2 – 1) alors que le Chabab Mohammedia s’est effacé face au Moghreb Tétouan (0 – 1).

D’autres rencontres sont prévues lundi entre la JS Salmi – Olympic Safi au Stade El Bachir, à Mohammedia, le Mouloudia Oujda et l’AS FAR au Stade d’Honneur d’Oujda et la Renaissance Zemamra au Maghreb Fès au Stade Ahmed Choukri, à Zemamara. Cette journée devrait s’achever mercredi par le choc entre le FUS et le Hassania Agadir au Stade Prince Héritier Moulay El hassan, à Rabat.