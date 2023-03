B. al-Assad à Moscou : Coopération bilatérale et pacification régionale au menu

Une cérémonie de réception officielle du président Bachar al-Assad s’est déroulée, mardi, à l’aéroport international de Vnoukovo à Moscou, selon le protocole russe en vigueur pour la réception des présidents.

Le président syrien a été reçu par Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président russe Poutine, vice-ministre des Affaires étrangères, Alexander Efimov, ambassadeur de Russie à Damas, et Bachar Al-Jaafari, ambassadeur de Syrie à Moscou.

Le président B. al-Assad est accompagné d’une délégation ministérielle importante. La visite du chef d’Etat syrien en Russie intervient un jour avant une prochaine réunion quadripartite, organisée par Moscou, entre les vice-ministres des Affaires étrangères de Turquie, de Russie, d’Iran et de Syrie, au cours de laquelle B. al-Assad rencontrera le président russe Vladimir Poutine. La normalisation des relations entre Ankara et Damas est l’objectif sur lequel travaille la diplomatie russe, avec l’appui de Téhéran. Côté syrien, tout rapprochement avec la Turquie est tributaire du départ des troupes turques du sol syrien et la renégociation de nouveaux termes de l’accord d’Adana. Pour l’heure, les intentions d’Ankara soulèvent des questions à l’heure où le pays est engagé dans une campagne électorale. Mais d’ores et déjà, il y a lieu de rappeler que des responsables syriens et turcs avaient déjà sondé les voies de la normalisation en marge des rencontres d’Astana pour circonscrire la tension qui a toujours cours en Syrie.

En tout cas, force est de rappeler que le déplacement de B. al-Assad à Moscou est intervenu au lendemain d’une nouvelle attaque qui a ciblé la présence américaine en Syrie. Une présence dénoncée par Damas et Moscou. Le commandement central des États-Unis d’Amérique (CENTCOM) a annoncé que la base « Green Village » dans le nord-est de la Syrie a été attaqué lundi soir, par deux roquettes, sans faire de victimes ni de dégâts matériels.

Dans un communiqué, le commandement US a indiqué que le 13 mars, vers 20h23, heure locale en Syrie, deux roquettes sont tombées à proximité des forces de la coalition dans « Green Village », sur le site de support à la mission dans le nord-est de la Syrie. L’attaque n’a fait de mort ni de blessés parmi les forces américaines ou de la coalition, et il n’y a eu aucun dommage dans les infrastructures ou les équipements de la coalition, a ajouté le texte.

« Green Village », est la plus grande base de troupes internationales dans ce pays. Elle est située à l’intérieur du champ gazier d’al-Omar, qui est occupé par les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FSD), et les forces américaines qui pillent ses hydrocarbures.