Athlétisme/Championnats du monde : Le Maroc en force à Budapest

Côté messieurs, les couleurs nationales seront défendues par Soufiane El Bakkali, champion olympique et du monde, auteur de la meilleure performance mondiale de l’année sur 3 000 m steeple, aux côtés de Mohammed Tindouft, Salaheddine Benyazid et Mohammed Mesaad (3 000 m steeple), Nabil Oussama et Abdelaati El Gues (800 m), Anas Sabi, Abdellatif Sadiqui et Hicham Akenkam (1500 m), Hamza Sahli, Mohammed Reda El Aarabi et Mustapha Houdadi (marathon).

Côté dames, Hanane Klouj, Roukia El Moukim et Fatima Zahra Kardadi (marathon), Assia Rizki (800 m) et Noura Nadi (400 m haies), seront de la partie.

Le Maroc a remporté 31 médailles dans ses 18 précédentes participations aux mondiaux d’athlétisme, dont 11 en or, 12 en argent et 8 en bronze, remportés par 14 athlètes.

L’édition de Séville 1999 demeure la plus prolifique dans l’histoire des participations marocaines, avec une moisson de 2 médailles d’or (Hicham El Guerrouj/1500 m et Salah Hissou/5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane/400 m haies et Zahra Ouaaziz/5000 m) et une en bronze (Ali Ezzine/3000 m steeple). Performance qui avait permis au Maroc d’occuper la cinquième place mondiale.