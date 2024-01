Assassinat de Q. Soleimani ordonné par D. Trump : Le procès bientôt ouvert en Iran

K. Gharibabadi a déclaré dans un discours prononcé devant la première conférence internationale intitulée L’Homme dans le domaine des droits de l’Homme que le martyr Soleimani était « un grand stratège militaire, et il avait une compréhension correcte de la région, et donc ses plans stratégiques ont été couronnés de succès et influents, en plus de ses stratégies politiques ».

« Si nous n’avions pas combattu Daech en Syrie et en Irak, nous aurions été obligés de le combattre en Iran », a-t-il ajouté en expliquant que « Daech a été créé et soutenu par les USA et ses alliés, car ils protégeaient Daech dans la région et voulait répandre l’islamophobie à travers ce monstre ». A ses yeux, « ce que l’Iran a fait n’est pas une ingérence en Irak et en Syrie, mais il a plutôt joué un rôle positif pour aider les pays et les peuples de la région ».

K. Gharibabadi a souligné que « l’assassinat par les USA du martyr Soleimani et de ses compagnons était criminel et est considéré comme une violation de toutes les lois internationales et de la Charte des Nations Unies ».

Il a également expliqué que « l’Iran et les USA sont membres du traité de 1973, qui stipule que si tous les fonctionnaires, employés et diplomates d’un pays sont attaqués ou tués dans un autre pays où ils exercent leurs fonctions, cela est considéré comme un crime ». Dès lors, « les Américains ont violé ce traité, et même la souveraineté de l’Irak, qui ont immédiatement envoyé des lettres au secrétaire général de l’ONU et au Conseil de sécurité de l’ONU et ont exigé qu’ils donnent suite à cette question et condamnent l’Amérique ».

Le responsable iranien a indiqué « qu’il existe un dossier de 96 Américains », soulignant que « l’affaire ne se limite pas aux Américains, mais il y a d’autres personnes dans 5 à 6 autres pays, et la justice iranienne a décidé de se prononcer d’abord sur le cas des Américains accusés » Il a également ajouté que « ce en quoi la Grande-Bretagne et l’Allemagne sont impliqués est également discuté dans cette affaire », expliquant que « les Américains ont utilisé une base allemande (dans l’opération d’assassinat) et que l’Allemagne doit être tenue pour responsable ».

K. Gharibabadi a noté que « la date du procès, qui sera mené par 3 juges, sera bientôt fixée », notant « qu’ elle devrait avoir lieu au début de la prochaine année iranienne (à partir du 20 mars prochain) ». Et de conclure que « les responsables irakiens qui se sont rendus à Téhéran, ont déclaré que les enquêtes seraient bientôt terminées et que le système judiciaire irakien commencerait également à se prononcer sur cette affaire ».