Appel à l’évacuation des Gazaouis : Tel-Aviv fait dans la guerre psychologique…

« Aujourd’hui (12 octobre) juste avant minuit heure locale », les responsables de l’ONU à Gaza « ont été informés par leurs officiers de liaison de l’armée israélienne que la totalité de la population au nord de Wadi Gaza devait être déplacée dans le sud dans les 24 heures », a indiqué Stéphane Dujarric.

« Cela correspond environ à environ 1,1 million de personnes. L’ordre s’applique à tout le personnel de l’ONU et à tous ceux abrités dans les établissements de l’ONU – y compris les écoles, les centres de santé et les cliniques. »

Les sites de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) abritent plus de 60% des 423.000 personnes déplacées ces derniers jours dans la bande de Gaza, mais le nombre de celles présentes au nord de Wadi Gaza n’était pas disponible à ce stade. « Les Nations unies estiment impossible qu’un tel déplacement de population ait lieu sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices », a insisté S. Dujarric. Dans ces circonstances, « les Nations unies appellent fortement à ce que cet ordre, s’il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse », a-t-il insisté.

En réaction, le bureau médiatique du gouvernement à Gaza a affirmé que les avertissements d’évacuation des habitants de Gaza constituent une fausse propagande. Il a exhorté, de ce fait, les citoyens à ne pas se fier à ces rumeurs qui s’inscrivent dans la guerre psychologique.

Il convient de noter que l’armée d’occupation israélienne a appelé, dans un communiqué, à « l’évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs maisons vers le sud…et à se déplacer vers la zone au sud du Wadi Gaza », un ruisseau situé au sud de la ville. « Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu’une autre annonce le permettant sera faite », a ajouté l’armée d’occupation.

Le Hamas a en outre rejeté l’évacuation du nord de la bande de Gaza, a indiqué le mouvement de résistance palestinienne dans un communiqué. « Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l’occupation (israélienne, ndlr) et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l’Egypte », affirme ce communiqué. Précisant que si évacuation doit avoir lieu, c’est vers les villes palestiniennes occupées…

L’armée israélienne a reconnu que 120 soldats et officiers sont séquestrés dans la bande de Gaza et en a informé leur famille. Comme elle a signalé que 250 ont été tués depuis le lancement de l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

La bataille fait toujours rage entre Palestiniens et Israéliens. Les Brigades al-Qassam ont annoncé le tir d’un missile de type Ayash-250 contre le QG de la région nord de l’armée d’occupation israélienne à Safad, « en riposte au déplacement et aux massacres des civils ». Par ailleurs, de nouvelles salves de missiles se sont abattus sur Tel Aviv et un missile s’est écrasé sur un bâtiment à Rahavot au sud de Tel Aviv.