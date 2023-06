Activité touristique : La Tutelle confiante quant à la saison 2023

L’évolution des arrivées touristiques au Maroc connaît un essor remarquable durant ce début d’années avec 5,1 millions d’arrivées touristiques à fin mai 2023, soit une croissance de 20% par rapport à la même période de 2019, précise le ministère dans un communiqué, rappelant que l’année 2019 est considérée, jusque-là, comme l’année de référence pour le secteur. Le mois de mai, quant à lui, se distingue par une croissance record de 55% avec 1,1 million d’arrivées comparé à 2019, ajoute le ministère.

Cette tendance haussière impacte positivement les recettes touristiques qui ont atteint à leur tour 32 milliards de dirhams à fin avril 2023, soit 40% de plus que 2019. Plusieurs marchés émetteurs majeurs portent cette croissance, notamment les marchés espagnol, britannique, israélien et italien qui enregistrent des croissances respectives de 46%, 29%, 158% et 10%.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a souligné dans ce sens que “nous sommes très fiers de ces réalisations, qui sont le résultat du plan d’urgence de 2 milliards de dirhams que le gouvernement a mis en place pour soutenir les professionnels en 2022 et leur permettre notamment de mettre à niveau l’offre hôtelière”. Il s’agit aussi des “nombreuses actions offensives que nous menons en termes d’aérien, de promotion et de référencement du Maroc auprès des grands Tour-Opérateurs, ainsi que du dynamisme des opérateurs du secteur. Sans oublier bien sûr l’exploit des Lions de l’Atlas qui a propulsé notre pays sur le devant de la scène internationale”, a ajouté la responsable.