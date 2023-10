500 enfants tués dans le raid d’un hôpital à Gaza ! Trop c’est trop !

Au 11ème jour de l’agression israélienne contre Gaza, l’armée d’occupation a commis, dans la matinée de mardi de nouveaux massacres : des dizaines de morts et de blessés ont été comptabilisés. La famille « Zarob » dans le gouvernorat de Rafah, au sud de Gaza, a perdu 28 des siens.

L’aviation de l’occupation a également bombardé des cibles civiles à Khan Younes. Plus de 23 morts et 50 autres blessés ont été signalés dans ces raids. En parallèle, pas moins de 1200 disparus, dont 500 enfants, ont été signalés sous les décombres de Gaza, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Pas moins de 51 familles palestiniennes ont été rayées des registres.

Slon l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, l’armée d’occupation israélienne a lancé sur la bande de Gaza des munitions dont l’intensité équivaut à un quart d’une bombe nucléaire. Dans son décompte, il signale qu’Israël tue, actuellement, 14 Palestiniens par heure en moyenne, dans son offensive contre Gaza. Chiffres bien en-deçà de la réalité… L’Observatoire a également souligné qu’Israël a continué d’intensifier ses attaques aériennes et d’artillerie contre toute la bande de Gaza, qui ont notamment détruit des quartiers résidentiels entiers et provoqué l’anéantissement d’au moins 82 familles, dont au moins cinq membres sont morts dans d’horribles massacres.

Les frappes israéliennes ont provoqué la destruction de plus de 17 mille bâtiments, et ont endommagé près de 87 mille logements. Pas moins de 73 écoles, 61 entreprises médiatiques, 18 mosquées et 165 unités industrielles ont été démolies, a-t-il ajouté.

Le bilan du pilonnage israélien contre les civils s’alourdit au fil des heures, s’élevant, actuellement, à au moins 2837 martyrs, dont plus de 1000 enfants, et des dizaines de milliers de blessés et de déplacés.

Pis encore, les hôpitaux sont menacés d’arrêter leurs activités, submergés par une affluence sans précédent de victimes se comptant par milliers, et confrontés à une rupture des stocks de médicaments, et de coupures récurrentes d’électricité et d’eau. Sans compter le fait que les cadres médicaux et para-médicaux sont visés, leurs maisons détruites, et leurs familles décimées…Une tragédie qui dépasse toute imagination. 33 centres de soins sanitaires et 23 ambulances sont hors de service en raison des raids israéliens. Le directeur de l’hôpital al-Shifa à Gaza a indiqué que la situation est devenue hors de contrôle dans tous les hôpitaux de la bande de Gaza. Il y a des centaines de victimes sous les décombres de l’hôpital Baptiste bombardé durant la nuit de mardi. Raid qui n’a épargné ni une mosquée, ni une église dans les alentours…