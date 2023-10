Washington cherche l’aide de Pékin : La Chine appelle l’Oncle Sam à jouer « un rôle constructif » au P.O.

« Les États-Unis devraient effectivement jouer un rôle constructif et responsable et ramener la question sur la voie d’un règlement politique dès que possible », a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, W. Yi, à son homologue américain A. Blinken, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. « Lorsqu’ils traitent de questions sensibles internationales et régionales, les grands pays devraient adhérer à l’objectivité et à l’équité, maintenir le calme et la retenue, et prendre l’initiative de respecter le droit international », a ajouté le chef de la diplomatie chinoise. Et celui-ci de poursuivre : « le recours à la violence pour la violence ne fera que créer un cercle vicieux ». Il a ajouté que « le conflit israélo-palestinien continuait de s’intensifier et risquait de devenir incontrôlable.»

Pékin a appelé à la tenue d’une « réunion internationale pour la paix dès que possible afin de promouvoir l’obtention d’un large consensus ». W. Yi a précisé que « la manière fondamentale de résoudre la question palestinienne » résidait dans la mise en œuvre d’une « solution à deux Etats » et demandé « la convocation dès que possible d’une conférence internationale de paix pour promouvoir la réalisation d’un large consensus », car « sans réconciliation entre les nations arabes et israéliennes, il n’y aura pas de paix au Moyen-Orient. »

L’appel a eu lieu à la demande de la partie US, a précisé Pékin. A. Blinken aurait appelé la Chine à user de « son influence » au Moyen-Orient « Antony Blinken pense qu’il est dans notre intérêt commun d’empêcher le conflit de s’étendre », a affirmé Matthew Miller, porte-parole du département d’État, à la presse le 14 octobre, dans l’avion reliant Ryad à Abou Dhabi. « Il a estimé qu’il serait utile que la Chine use de son influence », a-t-il ajouté, selon l’AFP. En avril 2023, Pékin était parvenu à jeter les bases d’une normalisation entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

Depuis la France, Emmanuel Macron qui a mis ses pas dans ceux de Joe Biden dans la crise israélo-palestinienne de l’heure, joue la partition du cynisme. Il a multiplié samedi les échanges avec des dirigeants étrangers, exhortant notamment l’Égypte et l’Israël à ouvrir un couloir humanitaire à Gaza, via Rafah, et permettre ainsi « l’évacuation de nos compatriotes », a indiqué samedi la présidence française. L’Élysée a précisé que son locataire s’était notamment entretenu samedi avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et Abdel Fattah al-Sissi. En attendant, Paris n’a pas hésité à faire taire une voix propalestinienne : la chaine satellitaire Al-Qods a été privée des services d’Eutelsat.