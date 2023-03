Solidarité féminine : Bank of Africa et l’ASF partenaires

Signé par Mamoun Zemmama, Directeur du pôle marché des particuliers, professionnels et MRE (Marocains résidant à l’étranger) à BOA et Naïma Ame, présidente de l’Association Solidarité féminine, lors d’une cérémonie de signature qui a eu lieu au sein du siège de l’association, en hommage à la mémoire de sa présidente-fondatrice Aicha Ech-Chenna, l’une des figures marquantes du militantisme pour les droits de la femme, ce partenariat porte sur le soutien financier de Bank of Africa à l’ASF à travers le versement d’une partie des redevances et commissions perçues de la commercialisation de sa nouvelle carte bancaire dédiée à la femme.

Il s’agit, en effet, d’un dispositif de soutien dédié exclusivement aux activités caritatives de l’association. Engagée continuellement en faveur de l’entrepreneuriat féminin et de l’inclusion financière des femmes, Bank of Africa conforte ainsi son positionnement de banque citoyenne qui accorde un intérêt particulier à la promotion de la diversité des genres dans la finance et favorise l’accès des femmes aux services financiers à impacts positifs sur le continent.

Dans ce contexte, M. Zemmama s’est félicité de la signature de ce partenariat à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, relevant que “cette année, Bank of Africa innove et met à l’honneur la femme comme à l’accoutumée en créant une carte spécialement dédiée à la femme et qui permettra de soutenir la cause caritative de l’ASF”. “La commercialisation de cette carte bancaire va générer à l’association des redevances et des commissions liées à l’utilisation de la carte, et plus les femmes utiliseront cette carte plus l’association recevra des fonds”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Naïma Ame, a souligné que “ce partenariat consiste à soutenir la cause de l’association et des mères célibataires et leurs enfants, et à œuvrer pour l’inclusion financière des femmes dans la société, en mettant en place des outils à même d’assurer la réhabilitation et l’intégration des mères célibataires dans la société”, notant que l’ASF demeure très impliquée dans la lutte contre la discrimination dont souffre de nombreuses femmes. La mise à disposition de fonds destinées à l’appui des activités de l’association, a-t-elle soutenu, permettra de continuer à travailler pour l’intégration financière des mères célibataires qui font partie des catégories de femmes les plus exclues et les plus rejetées par la société.

L’ASF depuis sa création en novembre 1985, se bat pour la promotion des droits de la femme et de l’enfant au Maroc. Elle est connue pour son action auprès des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées (les mères célibataires et leurs enfants, dont elle tente de prévenir l’abandon. Elle alerte l’opinion publique, apporte des solutions concrètes aux situations d’exclusion et dote les mamans des moyens durables d’élever leurs enfants dans des conditions dignes et décentes de leurs droits.