SMAP IMMO : Le groupe Alliances célèbre les Marocains du Monde à Paris. Offre multiple...

Pour marquer cette date symbolique, le groupe a annoncé “une participation exceptionnelle, avec des offres inédites couvrant plusieurs régions du Royaume, incluant le Grand Casablanca, Marrakech, Béni Mellal, M’diq et d’autres villes”. “Nous sommes heureux de retrouver nos compatriotes à Paris, et de leur proposer des projets qui allient exigence technique, qualité architecturale et art de vivre à la marocaine. Depuis trois décennies, le groupe Alliances contribue activement à la structuration du secteur immobilier au Maroc”, a souligné Youssef Kabbaj, directeur général délégué. “Le SMAP IMMO nous permet, chaque année, de rester au plus proche de notre clientèle MRE et de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets de vie au pays”, a-t-il ajouté.

Le marché immobilier marocain évolue, notamment avec l’émergence d’une nouvelle génération de MRE désireuse de revenir s’installer durablement au Maroc, note la même source. “Nous ne sommes plus uniquement dans une logique de résidences secondaires ou de villégiature. Aujourd’hui, de nombreux jeunes couples ou familles souhaitent un retour au pays dans des conditions de confort et de qualité optimales, notamment dans les grandes agglomérations comme Casablanca ou Marrakech”, a poursuivi Y. Kabbaj.

Le groupe Alliances, présent sur tous les segments de l’immobilier, à travers ses différentes filiales, propose une offre riche et diversifiée couvrant tous types de produits (appartements, villas, lots, résidences intégrées…), relève la même source, ajoutant que de nouveaux projets ont été à ce titre dévoilés en avant-première au SMAP IMMO, avec la possibilité de manifester un intérêt prioritaire avant leur lancement officiel. Et de souligner que la satisfaction client et la quête d’excellence sont au cœur de la stratégie du groupe.