Enseignement supérieur : Rabat Business School célèbre sa 12e promotion. La réussite à la clé...

Ainsi, 16 diplômés en Master of Business Administration (MBA), 42 en Licence professionnelle et 122 en Master ont achevé avec succès leurs parcours universitaires au cours de l’année académique écoulée. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Doyen de la Rabat Business School, Nicolas Arnaud, a souligné que cette journée constitue l’aboutissement d’un parcours ambitieux, riche et résolument humain, ajoutant que ce moment de consécration représente une continuité dans l’apprentissage, l’innovation et l’élan vers l’avenir, tout en témoignant du courage, de la persévérance et de la soif d’évolution des lauréats. Reprendre les études en pleine carrière professionnelle est un acte de foi en soi, en l’avenir et en la capacité de se réinventer, et vous l’avez fait, a-t-il affirmé, précisant que l’obtention de diplômes universitaires ne se limite pas au renforcement des acquis et des compétences, mais constitue une étape vers un leadership responsable, fondé sur la réflexion critique, l’ouverture, l’éthique et l’engagement, qui forment l’essence même de l’identité de la Rabat Business School.

Le doyen a exprimé sa fierté et son estime envers l’ensemble des lauréats, les qualifiant d’ambassadeurs de l’esprit de l’école, d’ambassadeurs d’un management responsable, inclusif et durable, mais aussi d’ambassadeurs du Maroc et d’une Afrique en pleine transformation qui rayonne de par le monde.

Pour sa part, Tarik Zouadi, responsable du programme MBA, a mis en avant le caractère particulièrement prestigieux de ce programme, qui exige 18 mois d’efforts soutenus, de professionnalisme et de voyages d’études internationaux, avec pour objectif de former les cadres marocains à s’ouvrir aux expériences et expertises internationales en matière de gestion. Et de préciser que le but de ce programme est d’apporter l’environnement professionnel international au Maroc et d’inciter les cadres marocains à s’en inspirer, assurant qu’il s’agit du meilleur programme de formation en management qui soit, et le nombre croissant de participants ainsi que l’intérêt manifesté par les entreprises souhaitant y inscrire leurs cadres en font un véritable levier et une valeur ajoutée pour la formation au Maroc.

De son côté, Majida Nejmeddine, ingénieure hydrologue et cheffe de projet chez Novec (filiale de la CDG), a indiqué avoir choisi le MBA après 20 ans de carrière pour légitimer davantage son parcours et approfondir sa compréhension, car la gestion de projets requiert évidemment une expertise en management.

Selon M. Nejmeddine, suivre cette formation n’est pas simplement une aventure académique, mais constitue un véritable changement dans manière de penser, d’agir et de prendre des décisions. Ainsi, le programme transforme un simple manager en un dirigeant capable de définir des stratégies, d’éviter les conflits et de renforcer la communication interne à l’entreprise, a-t-elle relevé. À ce sujet, elle a évoqué le voyage d’études d’une semaine à Séoul des participants au MBA, saluant l’organisation rigoureuse des entreprises coréennes.

Pour sa part, Younes Oubi, expert en énergies renouvelables et en efficacité énergétique, a affirmé que le MBA offre aux professionnels une vision plus claire de la gestion d’entreprise, notamment en ce qui concerne les opérations financières et la gestion des ressources humaines, ajoutant qu’il s’agit d’une formation moderne en phase avec la transition numérique et énergétique. La richesse du programme réside dans la diversité et la complémentarité de ses experts, a-t-il dit, précisant que les conférences auxquelles il a participé, tant au Maroc qu’en Belgique et en Lituanie, lui ont permis d’acquérir une compréhension approfondie de la gestion des entreprises et d’améliorer la performance des structures grâce à une gestion rationnelle, aux techniques de négociation et à la digitalisation.

Les diplômés du MBA de la Rabat Business School ont exprimé leur fierté d’appartenir à cette institution, ainsi que leur satisfaction pour la richesse de cette formation et de cette expérience académique unique. De même, les lauréats de la promotion 2025, tous niveaux et spécialités confondus, ont exprimé leur joie pour cette réussite et leur gratitude envers les professeurs et experts qui les ont accompagnés tout au long de ce parcours académique.