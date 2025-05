Grande distribution : Franprix et Monoprix, H&S Invest Holding devient le master franchisé

Conclu par le président de H&S Invest Holding, Moncef Belkhayat, et le directeur général du groupe Casino, Philippe Palazzi, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, cet accord permettra l’ouverture de 210 magasins à travers le Maroc. Dans une déclaration à cette occasion, M. Belkhayat a expliqué qu’il s’agit de magasins de proximité qui seront “basés sur une offre de service, une offre complète de one-stop-shop des magasins et une offre basée sur un positionnement prix plutôt agressif”. “Ce partenariat stratégique nous permettra d’offrir une nouvelle expérience client sur le marché marocain, a-t-il indiqué. Il a précisé que l’objectif est de créer, d’ici 2030, plus de 1.000 emplois directs et indirects à travers le Royaume grâce au déploiement des enseignes Franprix et Monoprix et au lancement de la première centrale d’achat au service des épiceries de proximité, et d’investir un montant global d’un milliard de dirhams.

De son côté, P. Palazzi a souligné que ce partenariat avec H&S Invest Holding s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement international par la franchise du groupe Casino. Et de poursuivre : “Il illustre notre capacité à valoriser la force de nos marques, notre savoir-faire logistique et notre expertise dans le commerce de proximité, sur un marché aussi dynamique que le Maroc”. “Grâce à l’ancrage local et à la solidité opérationnelle de H&S Invest Holding, nous pourrons déployer rapidement un réseau de magasins de proximité performants, en phase avec l’évolution des modes de consommation des Marocains”, a ajouté P. Palazzi.

Pour H&S Invest Holding, groupe marocain multi-métiers spécialisé dans l’économie de la vie, cette alliance s’inscrit dans une dynamique de diversification de son pôle Retail. En introduisant Franprix et Monoprix au Maroc, le groupe ambitionne d’enrichir l’offre nationale de commerce de proximité en proposant des concepts novateurs ainsi que le lancement d’une centrale d’achat offrant les services adéquats aux épiceries de proximités alliant produits alimentaires de qualité, restauration rapide, services du quotidien et expérience client digitalisée. Les premiers magasins ouvriront dès 2026, avec un positionnement axé sur la qualité, la proximité, une offre de produits frais rigoureusement sélectionnés et une forte part de références locales.