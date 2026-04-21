Risque de cyber attaque : Al-Barid Bank rassure

« Les comptes clients et les cartes bancaires restent parfaitement sécurisés », a affirmé Al Barid Bank, ajoutant qu’« une enquête est en cours afin de déterminer précisément la source et la nature de ces données» . Dans ce sens, l’institution affirme que la « protection des données et des transactions de ses clients » restait sa priorité.

Sur les réseaux sociaux, les publications ont repris une publication sur le dark web, montrant que les auteurs de l’attaque auraient mis la main sur les journaux de la base de données, des historiques de virements instantanés, de prélèvements automatiques, des émissions de cartes bancaires, ou encore les identifiants internes de certaines agences.