Home Finances & MarchésBanques & AssurancesAl Barid BankRisque de cyber attaque : Al-Barid Bank rassure
Al Barid BankBanques & AssurancesCyber attaqueEconomieFinances & Marchés

Risque de cyber attaque : Al-Barid Bank rassure

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Risque de cyber attaque : Al-Barid Bank rassure

« Les comptes clients et les cartes bancaires restent parfaitement sécurisés », a affirmé Al Barid Bank, ajoutant qu’« une enquête est en cours afin de déterminer précisément la source et la nature de ces données» . Dans ce sens, l’institution affirme que la « protection des données et des transactions de ses clients » restait sa priorité.

Sur les réseaux sociaux, les publications ont repris une publication sur le dark web, montrant que les auteurs de l’attaque auraient mis la main sur les journaux de la base de données, des historiques de virements instantanés, de prélèvements automatiques, des émissions de cartes bancaires, ou encore les identifiants internes de certaines agences.

You may also like

Démarrage du SIAM : Les enjeux de la souveraineté alimentaire en question

Le HCP dévoile son ICM : Les Marocains plus optimistes…

Extension du LGV : Perturbation des liaisons ferroviaires entre Kenitra et Marrakech

Arnaque bancaire : Un réseau tombe dans les filets de la police

Gaz butane : La grève des distributeurs annulée

Gestion des ressources hydriques : Des barrages pour Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.