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Extension du LGV : Perturbation des liaisons ferroviaires entre Kenitra et Marrakech

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Extension du LGV : Perturbation des liaisons ferroviaires entre Kenitra et Marrakech

Durant cette période, les trains ne desserviront pas la gare de Marrakech et s’arrêteront à la gare de Sidi Brahim, de 23h00 le 21 avril à 23h00 le 23 avril. Tous les départs et arrivées se feront donc depuis Sidi Brahim.

Pour pallier ces perturbations, des navettes seront mises en place entre Sidi Brahim et Marrakech, avec des horaires ajustés. Les départs de Marrakech seront avancés d’une heure pour garantir les correspondances, tandis que des bus partiront de Sidi Brahim pour rejoindre Marrakech.

L’ONCF prévoit un retour à la normale des services ferroviaires à destination et en provenance de Marrakech dès le 24 avril.

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