Réforme du Code la famille : Appel pressant aux ruptures…

C’est avec une « vision lucide » sur la réalité de la nouvelle structure de la famille marocaine, ses transformations subies au cours des dernières décennies, qu’il faudra envisager le nouveau code de la famille, estime la Coordination féminine forte de 29 associations.

A l’occasion de la fin du travail de consultations, mené pendant 6 mois par l’Instance chargée de réviser le Code de la famille composé de diverses parties prenantes, la Coordination a exprimé son appréciation pour le travail de la Commission et pour son adoption de l’approche participative à travers des séances d’écoute et de préparation des propositions, et le débat communautaire qui l’accompagne.

Dans l’attente du projet de loi qui sera remis à l’institution législative, elle affirme avoir tenu à exprimer sa position et ses attentes sur ce sujet qui fait débat au niveau national. Et chemin faisant appelle à « tenir compte des changements économiques et les transformations sociales qui ont affecté les familles marocaines et façonné leur nouvelle structure ». Il s’agit de prendre en considération le nouveau rôle des femmes et des hommes au sein de la structure familiale, le statut de chaque individu au sein de la famille, leur rapport au développement et au travail productif, tout en rappelant le « rôle spécifique » joué par les femmes, dans l’optique de garantir la parité et le droit à un travail décent pour tous.

La Coordination souligne également la nécessité de prendre en compte l’harmonie entre les lois nationales et les obligations du Maroc au niveau international et l’aspiration des politiques et programmes publics à réaliser un projet de société dans lequel aussi bien les hommes, les femmes que les enfants jouissent, de manière équitable, de leurs pleins droits.

Enfin, elle signale la reconsidération de la philosophie sur laquelle devra reposer le futur texte juridique. Cela devrait se faire, selon la même source, en garantissant le respect du principe d’égalité des sexes dans toutes ses exigences, et en abolissant la discrimination dans les droits et les responsabilités, et en rompant avec le concept de « tutelle » qui institué par le Code de la famille de 2004.

La Coordination estime que parmi les chantiers à reconsidérer trônent en bonne place la polygamie, le mariage des jeunes filles (mineures), la limitation du droit de tutelle légale des enfants au père et non à la mère, la discrimination en matière d’héritage, « qui ne garantit pas le droit des femmes à la richesse familiale d’une manière juste ». tout un package qui « nuit au principe d’équité et des droits humains de la femme et de l’enfant, et discrimine une large partie de la population marocaine ».