Réconciliation entre le Caire et Ankara : Un nouvel ambassadeur égyptien en Turquie

Recep Tayyip Erdogan a reçu mercredi les lettres de créance de l’ambassadeur d’Égypte, le premier en Turquie après une décennie de relations diplomatiques au point mort entre les deux pays. « Le Président Erdogan a reçu les lettres de créance de l’ambassadeur égyptien à Ankara, Amr Al-Hamami », a annoncé l’administration du dirigeant turc.

À en juger les images publiées par la chaîne de télévision Al-Haber, le nouvel ambassadeur égyptien est venu à la cérémonie avec sa famille. Amr Al-Hamami était chargé d’affaires de l’Égypte à Ankara depuis 2019. Auparavant, le diplomate avait travaillé dans les ambassades égyptiennes au Danemark, au Niger, en Bulgarie et à la mission des Nations unies.

C’est au mois de juillet que la Turquie et l’Égypte ont conjointement nommé des ambassadeurs, pour la première fois depuis 2010. En septembre, R.T. Erdogan s’est pour la première fois entretenu avec son homologue égyptien Abdul Fattah al-Sissi en marge du sommet du G20, pour annoncer le début d’une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays.

L’ambassadeur de Turquie au Caire est Salih Mutlu Şen, ancien chargé d’affaires par intérim de la Turquie en Égypte.

Les relations entre Ankara et le Caire se sont détériorées en juillet 2013 après le renversement de l’ex-Président égyptien Mohammed Morsi et les affrontements sanglants qui avaient suivi. R.T. Erdogan avait fermement condamné les actions de l’armée égyptienne contre les partisans du Président déchu. La Turquie et l’Égypte ont rappelé leurs ambassadeurs pour des consultations en août 2013, après quoi l’Égypte, puis la Turquie, ont déclaré leurs ambassadeurs respectifs personae non gratae.

Cette reprise diplomatique a été annoncée en mars 2021 par Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères.

En novembre 2022, les Présidents des deux pays ont eu une brève rencontre lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. Après ce contact, l’administration d’A. Al-Sissi a annoncé que les deux dirigeants avaient convenus de commencer de nouveau les relations entre les deux États.