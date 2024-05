IDEA+ : KÄRCHER a désormais une présence au Maroc

Cette collaboration marque une avancée significative dans le secteur de l’entretien au Maroc en instaurant le tout premier centre arborant le label officiel de Kärcher Center au Maroc, indique un communiqué d’Idea+.

Situé à Viva Park (route de Zenata) dans la périphérie de la capitale économique, le Kärcher Center s’étend sur une superficie de plus de 180 mètres carrés. Il offre aux clients une immersion totale dans la gamme complète des produits Kärcher, accompagnée de conseils d’experts et de solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de nettoyage.

Fort de son expertise inégalée et de sa renommée mondiale, Kärcher incarne l’innovation, la qualité et la durabilité dans l’industrie du nettoyage. L’ouverture du premier Karcher Center by Idea+ au Maroc explore de nouveaux horizons dans le domaine de l’entretien en proposant une gamme exhaustive de solutions adaptées aux particuliers, aux entreprises et aux industries.

« L’alliance entre Idea+ et Kärcher vise à élever les normes de propreté et de performance au Royaume, en répondant aux attentes croissantes des consommateurs marocains », a déclaré Mehdi Taha, Directeur Général d’Idea+. De son côté, Idea+ consolide sa position en tant que pilier de la distribution de marques renommées, proposant une large gamme de produits et de technologies adaptés aux besoins spécifiques du consommateur marocain. Avec un engagement ferme envers l’excellence et le service client, Idea+ partage les valeurs fondamentales de Kärcher, garantissant une expérience client exceptionnelle à chaque étape du parcours d’achat.