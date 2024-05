IBM : Le Maroc dans la liste d’“AWS Marketplace”

L’expansion va au-delà du Danemark, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis, où le logiciel est actuellement disponible, et il sera désormais disponible dans 18 pays africains (Angola, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Égypte, Éthiopie, Gabon, Kenya, Madagascar, Malawi, Maroc, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie et Ouganda), indique IBM dans un communiqué.

L’ajout de ces pays facilitera l’approvisionnement des clients, rationalisera les achats et créera de nouvelles efficacités tout en leur permettant d’utiliser leurs dépenses engagées dans le cadre de l’AWS pour les achats de logiciels IBM, ajoute la même source.

Selon une étude de Canalys, les marchés dans le cloud continuent d’émerger comme la voie de commercialisation la plus rapide pour les logiciels en tant que service (SaaS), et devraient atteindre 45 Mrds $ d’ici à 2025, soit un taux de croissance annuel moyen de 84 % sur cinq ans. Ces marchés permettent également de raccourcir le cycle d’achat, de consolider la facturation et de faciliter l’évolution rapide des déploiements de logiciels.

La nouvelle annoncée, mercredi dernier, permet aux clients d’accéder plus facilement aux principales technologies d’intelligence artificielle (IA) et de données d’IBM au sein d’un portefeuille de 44 listes et de 29 offres SaaS disponibles à l’achat. Parmi ces technologies figurent des composants de la plateforme d’IA et de données watsonx d’IBM, qui permettent aux entreprises de créer, de mettre à l’échelle et de gérer des charges de travail d’IA. “Watsonx.data”, un magasin de données polyvalent construit sur une architecture ouverte de lac de données, et “Watsonx.ai”, une entreprise studio de nouvelle génération pour les créateurs d’IA, sont disponibles sur AWS Marketplace, ainsi que deux des assistants d’IA d’IBM “watsonx Assistant et watsonx Orchestrate”. Watsonx.governance, quant à lui, devrait être disponible prochainement.