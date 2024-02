Raids américano-britanniques contre le Yémen : Sanaa campe sur ses positions en soutien à Gaza

Au cours des dernières 24 heures, la coalition américano-britannique a mené 9 raids contre le gouvernorat de Hodeïda, 7 frappes contre la zone de Ras Issa dans le district d’Al-Salif, et 2 raids contre la région de Shabaka, au sud du port d’Al-Salif, au nord-ouest de la ville de Hodeïda.

Cette nouvelle agression américano-britannique contre Hodeïda intervient après le discours du chef d’Ansarullah, Abdel Malek Al-Houthi, au cours duquel il a affirmé que les agressions américano-britanniques contre le Yémen n’ont aucun effet sur la limitation des capacités des forces armées yéménites, faisant état de 86 raids contre le Yémen, durant cette semaine.

Entre-temps, le membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohammad Ali al-Houthi, a réaffirmé jeudi que tous les navires étrangers de guerre seraient finalement forcés de quitter la région.

Un jour plus tôt, les médias britanniques avaient révélé que la Royal Navy avait été contrainte de retirer de la mer Rouge un navire de guerre, baptisé HMS Diamond, qui avait subi trois attaques de missiles balistiques tirés depuis le Yémen. Les rapports ne précisent pas les raisons de la convocation, indiquant seulement que le HMS Richmond a pris « temporairement » le relais en mer Rouge. Ils ont déclaré que le HMS Diamond serait réarmé avant de reprendre l’action en mer Rouge. Mais les images diffusées par les médias yéménites ont montré un missile frappant le HMS Diamond en mer Rouge, sans préciser quand la frappe a eu lieu.

« Tout comme le navire de guerre britannique a quitté la région pour une révision, les autres navires de guerre seront également [forcés de] quitter la région », a averti M. A. al-Houthi. « Tous les navires de guerre [étrangers] doivent quitter la mer Rouge, cesser leurs attaques contre le Yémen et mettre fin au blocus de Gaza », a-t-il martelé.

Le Yémen mène des opérations aux missiles et aux drones contre les navires israéliens et ceux qui se dirigent vers les ports israéliens en Palestine occupée ainsi que les navires de guerre britanniques et américains envoyés en mer Rouge. Ces opérations visaient à faire pression sur le régime israélien pour qu’il mette fin à sa guerre soutenue par Washington et Londres contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Des dizaines de milliers de Yéménites ont participé après la prière de vendredi à des manifestations de soutien au peuple palestinien et à Gaza qui fait l’objet d’un génocide, selon un premier avis de la Cour de Justice internationale de l’ONU.

Une manifestation monstre a eu lieu dans la capitale Sanaa au cours de laquelle les participants ont brandi drapeaux yéménites et palestiniens. D. Qassem Labouzah, membre du Haut-conseil politique, a déclaré que « le peuple yéménite se tient aux côtés de Gaza face à l’offensive sioniste, américaine et britannique ». « Le Yémen a pris la décision historique et brave d’imposer un blocus aux navires sionistes et d’interdire leur navigation en mer Rouge. C’est cette position qui a incité les Etats-Unis à lancer une offensive contre le Yémen », a-t-il ajouté. Assurant que cette agression ne dissuadera pas le Yémen à soutenir le peuple palestinien, il a dit que « la Grande-Bretagne devrait réviser l’Histoire des Yéménites qui avaient expulsé après l’avoir défait et humilié son empire d’où le soleil ne se couchait pas ».

En soutien au peuple palestinien, les forces yéménites de Sanaa ont réalisé à partir du 19 novembre 2023, des opérations au cours desquelles elles ont d’abord visé les navires israéliens qui traversent la mer Rouge et la mer d’Oman et ceux qui se rendent vers les ports israéliens en Palestine occupée.

Avec l’entrée en action des Américains et des Britanniques qui ont réalisé des actions militaires conjointes contre des positions yéménites, les forces de Sanaa ont pris pour cible leurs navires de guerre dans cette zone.

Au moins 27 navires ont été pris pour cible, dont 3 appartenant à l’entité sioniste, 10 américains dont des frégates, 3 britanniques et 10 autres qui se dirigeaient vers les ports israéliens en Palestine occupée.

Selon l’indice commercial allemand Kiel, le volume du transport maritime dans la mer Rouge a continué de diminuer en janvier dernier, et le nombre de conteneurs a diminué de 80 pour cent par rapport à ce qui était habituellement prévu. « Nos opérations se poursuivront tant que l’agression et le siège de Gaza continueront », a affirmé Badreddine al-Houthi .