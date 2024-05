GPC veille sur son bilan carbone : Mesures proactives pour la durabilité

Conforme à la charte pour l’environnement que Ynna Holding a été parmi les premiers à signer en 2009. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts de GPC – Papier et Carton pour un développement respectueux de l’environnement. Cette initiative récente, visant à évaluer les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités, couvre les trois scopes définis par le protocole GHG : le Scope 1 (émissions directes de l’entreprise), le Scope 2 (émissions indirectes liées à la consommation énergétique) et le Scope 3 (autres émissions indirectes). L’analyse a été réalisée en conformité avec la Méthode Bilan Carbone de la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement, ainsi que la Norme ISO 14064, assurant ainsi une approche rigoureuse et normalisée.

« Nous sommes fermement engagés à poursuivre notre croissance dans un esprit de responsabilité sociale et environnementale. Nous croyons que la durabilité est au cœur de notre prospérité future et nous sommes déterminés à intégrer les principes du développement durable dans toutes nos opérations, investissant pour un monde meilleur pour les générations à venir » a déclaré à cette occasion Mounir El Bari, DG de l’entreprise. Les résultats obtenus offrent une vision détaillée de la répartition des émissions par scope. Pour les caisseries, les émissions du Scope 3 prédominent avec 86%, comparativement à 7% pour le Scope 1 et 6% pour le Scope 2. En revanche, la papeterie, étant un site plus énergivore, affiche des émissions de 24% et 25% pour les Scopes 1 et 2 respectivement, tandis que le Scope 3 représente quant à lui 51% des émissions. Ces données permettent à GPC – Papier et Carton de dresser un plan d’actions stratégique pour réduire son impact environnemental de manière ciblée et efficace.