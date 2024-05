Logismed : Les primés du Moroccan Logistics Awards 2024

Lors de cette cérémonie, tenue en marge du 11ème Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed), le prix “projet logistique de l’année” a été décerné à Building & logistic services (BLS) pour son projet “Naissance d’un opérateur logistique End-to-End”, le prix “immobilier logistique de l’année” à Logisolutions pour son projet “Entrepôt de grande hauteur LogiSolutions New York”, le prix “projet Green Logistics de l’année” à Agricold pour son projet “Transition énergétique pour un entrepôt frigorifique” et le prix “Startup de l’année” à VelyVelo pour son projet “Picaleev : solution de la livraison du dernier kilomètre”. En outre, la startup Logistiqa a décroché pour le prix “coup de cœur du jury”.

“Cette année, nous avons été témoins de réalisations exceptionnelles dans le domaine de la logistique au Maroc. Je tiens à féliciter tous les participants pour leur dévouement et leur innovation”, a dit Ghassane El Machrafi, directeur général de l’AMDL, qui s’exprimait à cette occasion. La logistique joue un rôle crucial dans la compétitivité économique de notre pays, et ces prix témoignent de l’excellence et de l’engagement de notre secteur, a-t-il fait remarquer.

De son côté, Hicham Mellakh, président de la Commission Logistique & Foncier de la CGEM, a indiqué que ces consécrations mettent en lumière l’excellence et l’innovation des entreprises marocaines œuvrant dans le domaine de la logistique. La logistique est un pilier essentiel de notre économie, a-t-il estimé, ajoutant que ces récompenses soulignent l’importance de la collaboration et de l’efficacité dans ce secteur.

Le jury d’évaluation des candidatures était composé de représentants d’institutions publiques et privées ainsi que des personnalités de la communauté logistique reconnues pour leur expérience, leur notoriété et leur engagement pour le développement de la Supply Chain au Maroc. Les MLA récompensent chaque année, depuis 2016, les meilleurs projets et solutions portés par les entreprises au Maroc dans le domaine de la Supply Chain et qui ont aidé, par leur contribution et quête d’excellence, au développement de l’efficacité, de l’innovation et de la durabilité dans le secteur de la logistique au Maroc.