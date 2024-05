Marchés Publics : FINÉA et ONEE à l’heure de la dématérialisation

Cette initiative, première de son genre au Maroc, vise à moderniser et à simplifier le processus de financement des marchés publics, notamment ceux attribués par l’ONEE Branche Eau, ainsi qu’à renforcer l’efficacité dans les échanges entre les deux organismes, indique un communiqué de la CDG.

La plateforme digitale, intitulée « DO Connect », permettra à terme, la digitalisation complète des échanges entre les deux parties. Son objectif est d’offrir une solution complètement sécurisée en vue d’optimiser les conditions de réalisation des marchés confiés par l’ONEE Branche Eau à ses fournisseurs, en particulier les TPME, et de répondre efficacement et rapidement à leurs besoins de financement grâce à des solutions adaptées apportées par Finéa.

Cette plateforme représente ainsi une avancée majeure dans la dynamique d’innovation engagée par Finéa au profit de l’ensemble des parties prenantes.

En tant qu’institution engagée dans le financement des entreprises attributaires de marchés publics, Finéa s’attelle, en collaboration avec ses partenaires, à renforcer les initiatives de dématérialisation de ses services, au bénéfice de l’entreprise marocaine et de l’économie nationale. Le déploiement de cette plateforme témoigne de l’engagement de l’ONEE à s’inscrire dans le grand projet en cours de développement de la digitalisation de ses processus, afin de sécuriser et d’optimiser les différentes étapes de sa chaîne de valeur à l’égard de ses parties prenantes concernées.

Cette collaboration entre Finéa et l’ONEE marque une étape importante dans la transformation digitale du secteur des marchés publics au Maroc. À travers cette plateforme, les deux organismes s’engagent à améliorer l’efficacité et la rapidité du processus de financement des marchés de l’ONEE Branche Eau.