Huawei Maroc : Clap de fin pour « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit »

Placé sous le thème « Non-stop banking, resilience boosts intelligence, reshaping smarter finance TOGETHER », cette conférence a rassemblé, en date du mardi 07 Mai à Casablanca, plus de 100 clients, partenaires et experts financiers nationaux et internationaux, et ce pour promouvoir ensemble le développement futur du secteur financier.

Lors de ce rendez-vous incontournable de l’industrie, Huawei Maroc a mis en exergue son engagement pérenne en faveur d’une finance plus intelligente et plus durable. Fort de son expertise technique de premier plan dans le domaine des TIC, Huawei a présenté la valeur commerciale, technique et sociale de la résilience de l’infrastructure numérique et de l’innovation commerciale, ouvrant ainsi la voie à des partenariats fructueux et à des opportunités de collaboration prometteuses.

Capitalisant sur son savoir-faire et sur ses dernières innovations, le géant croit fermement que la résilience renforce l’intelligence. Dans le monde numérique actuel, en constante évolution, chaque changement pose de nouveaux défis à la résilience. Il est essentiel de redéfinir et de consolider la résilience afin de garantir une continuité bancaire ininterrompue : éliminer les temps d’arrêt, garantir une disponibilité élevée des services financiers, offrir une expérience utilisateur de qualité, opérer de manière autonome et assurer une sécurité renforcée des services et des données.

Cette troisième édition du « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit » a permis d’engager des discussions approfondies sur les nouvelles perspectives liées à la finance numérique, et ce grâce notamment à la présence de nombreux experts de Huawei. Les participants ont pu découvrir les toutes dernières solutions technologiques conçues par Huawei pour soutenir la croissance du secteur financier, particulièrement les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle, de cloud et de sécurité.

S’exprimant au sujet de la tenue de cette rencontre, David LI, Directeur Général de Huawei Maroc, a déclaré que « face à l’évolution des scénarios de services financiers et des modèles commerciaux à l’ère du numérique, le secteur financier est confronté à une demande croissante d’innovation commerciale rapide et d’expérience client ultime, ce qui accélère encore le rythme de sa transformation. Pour faire face à la nature complexe et dynamique de la transformation numérique, Huawei s’engage inlassablement auprès de ses partenaires et clients, en offrant des solutions complètes d’infrastructures, de plateformes digitales et de clouds, afin de réaliser ensemble la vision d’une finance plus intelligente, plus durable et plus inclusive. »

Il est à noter que cette conférence a été l’occasion opportune pour les participants d’aborder des sujets variés. L’événement a, ainsi, servi de plateforme d’échange d’expériences et de connaissances entre les professionnels en matière de finance numérique et intelligente. Indéniablement, l’IA a été l’un des nœuds des discussions pour son importance à remodeler les différents modèles existants, les expériences et l’efficacité des services financiers, transformant les transactions comme les interactions.

Enfin, les intervenants se sont concentrés sur la transition vers le cloud hybride qui permettra aux institutions financières de réduire les coûts, de créer de nouveaux modèles d’entreprise et d’innover encore plus rapidement. Lors de cet événement d’envergure, les experts ont souligné l’importance d’une infrastructure numérique intelligente, durable et robotisée pour une numérisation de bout en bout.

En tirant parti de plus de 30 ans d’innovation technologique continue et d’une expertise mondiale étendue en TIC, Huawei réitère sa volonté d’explorer la construction d’infrastructures financières modernes résilientes et intelligentes afin de libérer de nouvelles valeurs au sein de l’industrie et de créer un impact solide en tirant partie de l’innovation et de la collaboration. La troisième édition du « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit » s’inscrit en droite ligne avec la vision de l’entreprise qui s’engage fortement, auprès de ses clients et partenaires, en faveur du développement d’une finance entièrement connectée, intelligente et plus innovante.