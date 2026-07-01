Pourparlers irano-américaine à Doha : Washington agite la carotte et le bâton

« Ce que je peux garantir, c’est que le président ne renverra pas notre armée sur le terrain à moins que cela ne soit nécessaire », a déclaré le vice-président US à la presse. Il a toutefois averti que toute tentative de Téhéran de reconstituer son programme nucléaire ou de s’en prendre à des navires commerciaux entraînerait un changement de stratégie de Washington. Le responsable a également indiqué que les discussions en cours à Doha avec l’Iran « se passent bien », soulignant que l’administration américaine restait engagée dans des négociations menées « de bonne foi ».

A signaler aussi que la Chine a appelé le même jour les États-Unis et l’Iran à faire progresser les négociations en vue d’une solution globale au conflit. S’exprimant devant la presse à Pékin, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine « a toujours estimé que les sanctions unilatérales contre l’Iran devaient être levées dans les plus brefs délais ». Il a formulé l’espoir que « les États-Unis et l’Iran mettront conjointement en œuvre le mémorandum d’accord déjà signé et feront avancer les négociations afin de promouvoir une solution globale… dans les meilleurs délais », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient alors que le Qatar accueille depuis mardi et mercredi des délégations américaines et iraniennes pour des discussions séparées. Les envoyés de la Maison Blanche se sont rendus à Doha après que le président américain a annoncé lundi que l’Iran avait demandé une rencontre dans la capitale qatarie. Téhéran a toutefois démenti la tenue de pourparlers directs avec Washington, tout en affirmant que des consultations via des intermédiaires se poursuivent.

Dans le détroit d’Ormuz qui continue à nourrir la tension, un navire étranger s’y est échoué mercredi après avoir dévié d’un itinéraire de navigation désigné par les autorités iraniennes, selon la radiotélévision publique iranienne IRIB. Le média a indiqué que le navire avait quitté le couloir de transit qui lui était assigné avant de s’échouer dans cette voie maritime stratégique. Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur l’identité du navire ni sur son pavillon.

L’incident intervient après l’introduction par l’Iran de nouvelles procédures de navigation pour les navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz, dans le cadre du protocole d’accord d’Islamabad conclu entre Washington et Téhéran. Ces règles imposent aux navires d’emprunter des itinéraires désignés et de coordonner leur passage avec les autorités iraniennes afin de garantir une navigation en toute sécurité.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré tôt jeudi que le passage en toute sécurité par le détroit n’était possible qu’en empruntant des itinéraires approuvés par Téhéran, qualifiant toute navigation non coordonnée d’« inacceptable » et de « totalement dangereuse ». En vertu de la cinquième clause du protocole d’accord, l’Iran s’est engagé à faciliter, pendant 60 jours, le passage en toute sécurité des navires commerciaux à travers le détroit, tout en poursuivant ses opérations de déminage.