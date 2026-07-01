D. Trump s’enrichit sans gêne en plein mandat : Le crypto-Président brasse des milliards en WLFI et autres stablecoin…

« Vous savez pourquoi je fais du profit, parce que la Bourse monte, tout le monde fait du profit », a déclaré Donald Trump à des journalistes alors qu’il s’apprêtait à effectuer son premier vol à bord d’un nouvel Air Force One offert par le Qatar. Interrogé sur les critiques selon lesquelles il utiliserait sa fonction pour s’enrichir personnellement, le milliardaire républicain a répondu que ses revenus étaient placés dans des trusts sans droit de regard – des structures utilisées par les personnes occupant une fonction publique pour que leurs biens privés soient gérés de manière indépendante. « Je ne m’occupe pas de mes finances personnelles, nous avons des fonds qui gèrent mon argent, a-t-il déclaré. J’ai gagné beaucoup d’argent avant de devenir président, ils investissent mon argent et je ne leur parle pas. »

Une loi de 1978 oblige le président et le vice-président américains à déclarer leurs revenus, ainsi que leurs actifs. Selon les 927 pages de documents rendus publics, le chef de l’État a reçu près de 550 millions de dollars de ses liens avec la start-up World Liberty Financial (WLF). Cette plateforme de cryptomonnaies a été cofondée en septembre 2024 par les fils de l’actuel locataire de la Maison Blanche et celui de l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. WLF a émis sa propre cryptomonnaie, le WLFI, dont la vente initiale a rapporté 550 millions de dollars. Depuis le début de sa cotation, en septembre 2025, sa valeur a toutefois chuté, passant de 46 cents l’unité à 6 cents actuellement.

Les activités du président américain dans le secteur des cryptomonnaies sont la principale raison du quasi-triplement de son patrimoine personnel, passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026 selon le site du magazine Forbes. Les Trump – Donald et ses trois fils – ont également récupéré, via une société intermédiaire, DT Marks Defi, 22,5 milliards de WLFI supplémentaires, qui valent actuellement 1,3 milliard de dollars environ.

En avril 2025, WLF a également commercialisé son stablecoin, une devise numérique dont la valeur est adossée sur une monnaie traditionnelle, en l’occurrence le dollar. La déclaration de revenus de D. Trump fait également état, outre WLF, de royalties perçues en vertu d’un accord de licence lié à la cryptomonnaie qui porte son nom, le $TRUMP, commercialisé quelques heures seulement avant son investiture, en janvier 2025. Ce complément a atteint 635 millions de dollars, selon le document mis en ligne mardi par l’OGE. Ancien promoteur immobilier, le chef d’Etat milliardaire est régulièrement accusé de conflits d’intérêts, notamment pour avoir investi dans l’industrie des monnaies électroniques alors qu’il a pris, depuis son investiture, plusieurs mesures pour déréguler le secteur, faisant bondir le prix des actifs.

La Maison Blanche a rejeté toute préoccupation d’ordre éthique. « Ni le président ni sa famille ne se sont jamais trouvés – ni ne se trouveront jamais – en situation de conflit d’intérêts », a déclaré Anna Kelly, porte-parole adjointe de l’exécutif américain, dans un communiqué transmis à l’AFP. D. Trump a « fièrement fait des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies », a-t-elle ajouté, soulignant que ses actions et celles de son administration « sont menées dans l’intérêt supérieur du peuple américain ». « Les soi-disant « journalistes » qui prétendent le contraire ne font que recycler ce même récit fallacieux et éculé que les démocrates et les médias traditionnels répètent depuis une décennie », a fustigé A.Kelly.

Outre les revenus tirés de WLF et de sa cryptomonnaie, le Président US a aussi gagné plusieurs millions de dollars grâce aux actions de plusieurs sociétés cotées, actives dans les cryptomonnaies, comme la plateforme d’échanges Coinbase. S’y ajoutent des gains issus de produits estampillés Trump, allant des vêtements aux autocollants de pare-chocs – et plus de 208 000 dollars provenant de bibles vendues en partenariat avec le chanteur country Lee Greenwood.

Les actifs de D. Trump sont logés dans un trust administré par son fils, Donald Jr. Mais ses statuts prévoient que l’entité peut être dissoute à tout moment, ce qui signifie que le milliardaire pourrait en reprendre le contrôle dès la fin de son second mandat, en 2029. Les revenus de la Première dame Melania Trump figurent également dans la déclaration financière de son mari. Ils comprennent plus de 10 millions de dollars pour un documentaire qui lui est consacré, diffusé sur Amazon, et plus de 500 000 dollars pour son livre Melania.