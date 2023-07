New Delhi abrite la Conférence de Shanghai : Téhéran y fait son entrée…

L’Inde préside mardi, de manière virtuelle, le sommet des chefs d’État de l’organisation de la conférence de Shanghai, groupe régional basé en Chine, et qui réunit les pays d’Asie centrale et du sud. La présence de l’Inde dans un tel groupe comptant la Chine et la Russie surprend au moment où New Delhi se rapproche aussi de l’Occident.