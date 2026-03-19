Médecine dentaire : Les étudiants enragent…

Cette initiative est également menée dans un contexte marqué par des « obstacles majeurs qui affectent le cœur même de la formation et compromettent les engagements pris en matière de droits des étudiants et de qualité des soins prodigués aux patients », selon la même source. Dans ce sens, les étudiants estiment que les « consensus institutionnel sur la nécessité de fournir le matériel médical nécessaire aux soins au CCDT relevant de l’hôpital universitaire Ibn Rochd, selon la réglementation interdisant l’utilisation d’instruments non supervisés afin d’éviter tout risque pour la santé publique et de garantir des normes de qualité, de traçabilité et de stérilisation » se heure à « une obstruction de la part de l’administration hospitalière ».

Les représentants du bureau des étudiants pointent aussi « l’introduction d’un projet de loi régressif concernant l’organisation des stages pratiques préhospitaliers au sein de la faculté ». Selon eux, ce texte les oblige expressément à « prendre en charge le coût financier du matériel pratique durant cette phase de formation, ce qui constitue un net recul par rapport aux progrès historiques réalisés grâce aux luttes de générations d’étudiants ». Surtout que priver les étudiants du matériel de cette façon « compromet non seulement l’environnement de formation, mais porte également atteinte au droit du patient à des soins sûrs et précis, conformes aux normes scientifiques actuelles ». En effet, ils soulignent que « les exigences de la pratique ne se limitent plus aux outils de base, mais nécessitent désormais un système technique avancé, complexe et coûteux ». A ce titre, ils interrogent la responsabilité professionnelle et éthique de leur établissement.

En attendant la marche du 2 avril, d’autres représentations estudiantines se sont saisies des questions communes qui les concernent, au-delà du seul cadre de la Faculté de médecine dentaire à Casablanca. Dans un communiqué collectif, le bureau des étudiants de l’établissement a été joint par celui de pharmacie et par le Conseil des étudiants en médecine de la ville, pour pointer le « retard injustifié dans le versement de leurs paiements » des stages effectués depuis septembre 2025, censés « être versés début janvier » 2026.

Les concernés font état de « reports et de promesses répétées, mais restées lettre morte ». « Une récente déclaration des autorités concernées a confirmé que tous les dossiers en suspens seraient réglés sous deux semaines, sans aucun nouveau délai, et que tous les paiements seraient versés », indiquent les signataires.

Selon ces derniers, le processus de versement se serait interrompu «quelques jours après son lancement, sans explication officielle». Bien avant la date du 2 avril, les trois représentations estudiantines annoncent d’ores et déjà un sit-in, jeudi 26 mars à partir de 13h00, devant la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale à Casablanca.

La Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie au Maroc (CNEMEP) a réagi à la situation, en révélant celle des étudiants en médecine dentaire à Fès. Dans sa déclaration, l’instance pointe des « manques concernant la formation clinique des étudiants, dans une période où les stages cliniques sont censés débuter ».

Selon la commission, « les informations recueillies font état d’insuffisances dans les locaux temporaires, d’un nombre limité de fauteuils de soins et d’une absence de vision claire pour le projet de CCTD » à Fès.

Plus globalement, la commission souligne que les acquis jusque-là enregistrés « ne représentent qu’une étape d’un long processus de mobilisation et de plaidoyer pour un système de formation médicale et pharmaceutique plus équitable et de meilleure qualité ». L’instance fait aussi état de «nouveaux défis », dont ceux de « la réforme du troisième cycle de formation médicale et à ses enjeux pédagogiques et professionnels ».