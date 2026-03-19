Les jeunes rétifs au jeu politique : La défiance toujours d’actualité selon Afrobarometer

Bien que la majorité des jeunes soutiennent fermement les principes de responsabilisation du chef du gouvernement devant le parlement et de respect de l’état de droit, ils sont plus dubitatifs quant à la mise en œuvre. Seule environ la moitié d’entre eux croit que ces principes sont généralement respectés en pratique.

Les résultats ont révélé qu’environ 37% des jeunes âgés de 18 à 35 ans au Maroc expriment leur confiance dans le Parlement, 34% dans les conseils municipaux, 33% dans le chef du gouvernement et 33% dans les partis d’opposition et au pouvoir. Ces pourcentages diffèrent parmi les groupes d’âge plus avancé (plus de 55 ans), où la confiance atteint 39% pour le Parlement, 39% pour les conseils municipaux, 34% pour le chef du gouvernement, 38% pour les partis au pouvoir et 37% pour les partis d’opposition.

Les jeunes sont également plus susceptibles que les personnes âgées de croire que les conseillers municipaux (33% contre 26%), les parlementaires (32% contre 24%) et les fonctionnaires gouvernementaux (27% contre 23%) sont impliqués dans des affaires de corruption.

Près de 67% des jeunes croient que le chef du gouvernement devrait être responsable devant le Parlement, quant à l’utilisation des fonds publics par son gouvernement. Par ailleurs, 63% affirment qu’il devrait toujours se conformer aux lois.

L’enquête montre également que les jeunes sont moins enclins que les générations plus âgées à voter lors des élections (40% contre 65%), à se sentir proches d’un parti politique (8% contre 13%). Cependant, ils sont plus susceptibles de partager du contenu politique sur les réseaux sociaux (16% contre 4%) et de participer à des manifestations (8% contre 3%).

L’enquête a conclu que le manque de confiance envers les dirigeants et les partis politiques parmi les jeunes peut s’expliquer par la perception accrue de la corruption au sein des institutions politiques, ce qui affecte négativement l’évaluation que les jeunes font de ces instances et de la performance des dirigeants.

Afrobarometer est un réseau africain non partisan spécialisé dans la recherche par sondage, produisant des données fiables sur les expériences et les attitudes des Africains envers la démocratie, la gouvernance et la qualité de vie.